Tensión entre Carmen Alcayde y Belén Esteban por unas palabras en maquillaje: "No cambies ahora porque el director te lo haya dicho"

La tensión en la familia Pantoja está ocupando la mayor parte de la conversación en Sálvame. Y sus colaboradoras comparten opiniones y experiencias sobre el tema también fuera de cámaras. De hecho, una de estas conversaciones entre Carmen Alcayde y Belén Esteban ha traído controversia.

"Lógicamente, Belén me ha echado un poco la peta porque su amiga es su amiga y no le gustó el programa del viernes. Y yo he aceptado su bronca, callada", ha comenzado a informar Alcayde desde fuera del plató. "No, perdona. Tú me has dicho que yo llevaba razón. No cambies ahora porque el director te lo haya dicho", le ha interrumpido la de San Blas.

"Tampoco voy a tener la de cristo en maquillaje...", se ha justificado la valenciana. "Tú me has dicho que sabías que tenía razón, y que el viernes te pasaste". "Yo te digo lo mismo que te he dicho, aparte de que Anabel se haya sentido ofendida por cosas que yo haya dicho, porque le mandé el pésame y no me respondió", le ha replicado, y ha pedido disculpa desde le programa de Telecinco a la sobrina de Isabel Pantoja.

Por petición de Adela González, la tertuliana ha contado lo que comentó: "En los últimos años, Bernardo ha estado rodeado por gente que no eran ni Isabel ni Anabel Pantoja, ha estado rodeado por como Junco, como Magdalena, como Carmen... Pero para ellos son chusma. Lo siento, es lo que pienso".

"A la hora del entierro y dar la cara... Que lo sentirá muchísimo Anabel, la que más y que no le venga bien acercarse a esta gente, lo entiendo también. Pero tienen que aceptar que Bernardo ha estado acompañado por esta gente", ha aclarado. "Si criticaste hasta que se repartieran las cenizas", le ha echado en cara Esteban, realmente alterada.

"Yo no iba a montar un pollo en maquillaje", se ha justificado Alcayde ante las palabras de su compañera. "No, lo montas aquí", le ha señalado la madrileña. "Disculpad si os ha sentado mal, lo siento de verdad", ha repetido la tertuliana.