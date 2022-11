La emotiva felicitación de Alicia Senovilla a su hija por su 20 cumpleaños: "El amor de madre no se explica, solo se siente"

Alicia Senovilla ha hecho uso de sus redes sociales para felicitar los recién estrenados 20 años de su hija, Candela. En una conmovedora publicación, la presentadora ha rememorado cómo fue el parto de su primera hija.

Junto a una foto con sus hijos, la madrileña ha contado: "Hace 20 años el día estaba igual de gris que hoy. Eran las 14:00 horas cuando llegué a la revisión rutinaria de las 38 semanas y el médico me dijo: '¡¡¡Tu hija está lista!!!'".

Tirando del humor que tanto caracteriza a la conductora del programa de CMM, Mi gran tarde, ha asegurado que en un principio ella no notó nada e incluso estaba pensando en volver a su casa: "Le dije: 'Yo no he venido preparada para parir' (literalmente) Y con media sonrisa me contestó: 'Ahora no depende de ti'...".

Según Senovilla, los momentos antes del parto fueron muy rápidos: "A las 15:40 mi hija rompió en un llanto a pleno pulmón y en ese momento mi vida pasó a ser la suya. Por ella y para ella. Y entonces entendí a mi madre cuando me decía que ella me quería más a mí que yo a ella".

La orgullosa madre ha contado a sus seguidores qué es para ella el amor de madre. De manera sencilla, pero no por ello menos emotiva, ha asegurado que es un amor que no se explica, "solo se siente". Un amor que no solo sintió con su primogénita, si no que con su segundo hijo también. Cinco años después nació su segundo pequeño, Erasmo, de quince años.