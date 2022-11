Ramón de Pitis reaparece defendiendo a la Policía y el Ejército: "Soy ácrata, pero con orden... no el caos"

Ramón de Pitis es uno de esos personajes televisivos que se han hecho un hueco en el imaginario colectivo por derecho propio. Han pasado ya 15 años desde que Ramón de Pitis o Ramón el Vanidoso apareciera en el programa Callejeros (Cuatro).

El contraste entre su aspecto y sus formas con su pasado carcelario y su defensa del consumo de drogas hizo que, recién salido de la cárcel y entrevistado por casualidad a pie de calle, resultara simpático y el mundo conociera su carisma.

Alejandra Andrade fue la reportera que vio a aquel hombre delgado y de formas elegantes que salía del metro de Pitis y decidió entrevistarle. Tres lustros después, ambos siguen quedando de vez en cuando para comer, unos encuentros de los que la periodista siempre publica extractos en Twitter.

Eso es lo que hemos podido ver recientemente, cuando Andrade ha publicado un tuit, o más bien un "regalo para los fans de Ramón de Pitis", en el que aparece él hablando, en esta ocasión sobre su postura política.

"Yo soy anarquista, si me pones en la política, me considero ácrata. Pero con orden... no el caos", dice en un tono encendido de discurso de masas.

Regalo para los fans de Ramón de Pitis 👇 pic.twitter.com/AAWtMYWqbd — Alejandra Andrade (@_aleandrade_) November 28, 2022

"La Policía es necesaria, el Ejército, también... los municipales, no, que nada más que saben echar multas", dice para acabar la pequeña exposición.

Cabe recordar que Ramón tuvo sus más y sobre todo sus menos, con la Policía, pues después de robar un banco de Banesto, sustraer un coche y dar una paliza a su cuñado, fue detenido e ingresó en prisión.