En los últimos días, los programas informativos se han hecho eco del caso de unos jóvenes que decidieron colocar una bandera de España en su clase en el instituto para apoyar a la Selección Española en su paso por el Mundial de Qatar 2022.

Este martes, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado con respecto a esta polémica. La presentadora ha destacado que la profesora de catalán que obligó a los alumnos a retirar la enseña se refirió a ella como "ese trapo". Por su parte, Joaquín Prat ha señalado: "¿Por qué decide el claustro de profesores que la bandera de España les perjudica?".

Tras conocer que el centro decidió expulsar a todos los alumnos de primero de Bachillerato, no solo a quienes habían colgado la bandera, Quintana, sorprendida, ha apuntado: "Yo no he visto una cosa más ridícula en todos los días de mi vida".

"Hablamos de unos chavalotes que quieren ver los partidos, que están siguiendo a la selección de su país y que ponen la bandera de España, no por motivos políticos, sino por la selección", ha agregado Ana Rosa sin entender el conflicto en el centro educativo de Palma.

Así, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha explicado que la polémica se generó debido a que "la profesora montó el pollo". Además, Quintana ha añadido que los ataques de los alumnos y padres están fuera de lugar: "Está muy mal que amenacen a la profesora": "Están politizando un asunto de unos chavales que quieren homenajear a la selección. De verdad, ¡estamos locos!".

Finalmente, para zanjar el tema, Ana Rosa ha sentenciado: "Es que no tiene sentido político, tiene un sentido deportivo. Hablamos de unos chicos, España le ha metido siete goles a Costa Rica, estamos locos... la señora no podía dar clase con la bandera porque le daba alergia".