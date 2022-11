La madre de Antonio David Flores interviene por sorpresa en el directo de su hijo y provoca las lágrimas de este: "Es increíble"

Antonio David Flores ha protagonizado, sin quererlo, uno de los mejores momentos de su canal de YouTube. El ex guardia civil comienza en su última entrega con un análisis sobre el affaire amoroso entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, quien ha sido desleal a su mujer.

También opina sobre lo lo ocurrido en el último encuentro judicial entre sus dos exmujeres, Rocío Carrasco y Olga Moreno, del cual ha salido triunfando la segunda.

Pero el mejor momento de este episodio ha sido cuando su madre, Luisa Carrasco, intervino por sorpresa en el directo del presentador. "Me está llamando mi madre", anuncia a los seguidores que están conectados en su canal.

"Mamá, te he llamado antes y era para decirte que iba a hacer un directo esta noche y que no me llamarás, pero como no me has cogido el teléfono...", bromea el excolaborador de Mediaset.

Al poner el manos libres para que su madre ofrezca unas palabras ante la audiencia, esta aprovecha para agradecer a los seguidores de su hijo el haber estado apoyándole en sus momentos más duros.

"Doy las gracias a todo el mundo porque te miren bien y te traten bien. Solo pido al Señor que todo salga limpio y todo salga bien. Suerte para todo el mundo que te quiere", declara la mujer.

Acto seguido, Antonio David rompe a llorar emocionado por la palabras de su madre y ofrece un bonito mensaje en referencia a ella: "Fijaos que tiene casi 90 años y tiene una velocidad en su cabeza y una claridad que es increíble. No puedo permitirme el lujo de decirle 'mamá te cuelgo mañana te llamo', no, tengo que hablar con ella todos los días".