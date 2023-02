La madre de Carlos Marín, en 'Espejo Público': "Los compañeros de Il Divo no me dieron el pésame ni fueron al funeral ni a la misa"

El fallecimiento de Carlos Marín, cantante del grupo Il Divo, fue una desagradable sorpresa para todos. Tras contraer la Covid-19, el barítono estuvo varios días ingresado en el hospital Manchester Royal Infirmary, en Inglaterra, y, finalmente, debido a complicaciones de la enfermedad, murió.

Ahora, a pocos días de que se cumpla un año del fallecimiento, Espejo Público ha contactado en directo con Magdalena Menchero, madre del cantante, quien ha presentado su libro, dedicado a la vida de su hijo, y ha mostrado su indignación con el resto de componentes del grupo musical.

Visiblemente emocionada, Magdalena ha explicado: "Yo me quería morir cuando pasó esto porque, además, no pude estar con él. No podía dormir. Me levantaba y me ponía a escribir a la hora que fuera. En principio, no pensé que sería un libro, pero Carlos una vez comentó que a él le gustaría escribir su vida. Pasados unos meses, pensé en hacerlo. Empecé a recordar desde que nació y eso me daba un poco de ánimo".

"El libro me ha dado un poco de alegría. También lo hago para que quede en el recuerdo porque mi hijo era muy grande y quiero que todo el mundo lo recuerde", ha destacado la mujer, entre lágrimas. De la misma manera, ha destacado que Marín "quería muchísimo a Il Divo": "Él hubiera querido, exactamente, que siguieran. Yo no les digo absolutamente nada ni les deseo ningún mal, al contrario. Lo único, estoy dolida porque no me han dado ni siquiera el pésame, conociéndome como me conocen. No han ido al tanatorio ni fueron a la misa, que la hicimos en Madrid porque estaban ellos y yo pensaba que iban a ir. Podían haberme llamado o mandarme un mensaje, pero nada. Hemos tenido una relación estupenda y no lo entiendo", ha apuntado Magdalena.

Respecto a las polémicas con Geraldine, pareja de Marín, la mujer ha señalado: "Con ella siempre me he llevado bien, nunca he tenido problemas. No dudo de que se quisieran, sobre todo mi hijo sí que la quería, posiblemente más que ella a él. Lo que es duro es que esta mujer quiera que yo le pague la hipoteca, pero yo no tengo dinero. Los millones no están por ningún sitio. Yo con ella no tengo nada, es ella la que empezó. Yo jamás he ido a televisión a insultar".

Finalmente, respecto a la presencia de Geraldine en el concierto que Il Divo organizó en memoria de Carlos Marín, Magdalena ha destacado: "Yo no sé cómo ella pudo ir a ese concierto. Yo no hubiera podido ir a ese concierto casi recién fallecido, ir a ver cómo otra persona ocupaba su lugar. No puedo oír las canciones de mi hijo porque me pongo a llorar. Cada uno hace lo que quiere y yo no la critico por ello, pero yo no habría podido".