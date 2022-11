El BCE avisa de una nueva subida de los tipos de interés: "Todavía queda camino por recorrer"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este lunes que el organismo europeo subirá los tipos de interés las veces que sean necesarias para contener la inflación y llegar a la "fase adecuada", ya que descarta que ya se haya tocado techo. "No hemos terminado con la inflación y tenemos mucho que hacer", ha recalcado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, la presidenta de la institución ha insistido en que harán "lo necesario" para que la inflación vuelva a situarse en el 2% a medio plazo. "Me gustaría ver que la inflación llegó a su pico en octubre, pero no me atrevería a decir tanto", respondía Lagarde ante las preguntas de los eurodiputados.

El BCE defiende que es la herramienta "más eficiente"

En el mes de octubre, la inflación de la eurozona se situó en un 10,6% y nos encontramos en un momento de "demasiada incertidumbre" en lo que respecta a los precios de bienes y servicios. "Cuando uno ve los motores de la inflación en este momento, los alimentos, las materias primas, la energía… no vemos los elementos que nos permitan concluir que hemos llegado al máximo de la inflación y que a partir de aquí va a ir descendiendo", detallaba Lagarde.

"Todavía queda camino por recorrer" para alcanzar la estabilidad en los precios. Por ello, ha avanzado, el Consejo de Gobierno del BCE volverá reunirse en el mes de diciembre y se espera que sea en este momento cuando anuncien una nueva subida de los tipos de interés.

La presidenta del BCE ha explicado que los tipos de interés son la herramienta "más eficiente" para hacer frente a la inflación en el contexto actual. "Sí, vamos a subir los intereses y tenemos que reducir la demanda. Lo haremos, no nos distraeremos", ha insistido.