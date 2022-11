Este martes, Ana Rosa Quintana ha comenzado su matinal de Telecinco con un discurso en el que no ha dudado, una vez más, en cargar contra Pedro Sánchez y la gestión del Ejecutivo.

"Pedro Sánchez se ha pasado de franco. En un arrebato de sinceridad ha confesado que su intención es pasar a la historia por la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Abraham Lincoln pasó a la historia por abolir la esclavitud, Gorbachov por la perestroika que acabó con el telón de acero, Mandela por cerrar las heridas del apartheid y Gandhi por la revolución de la no violencia. Pero ninguno dijo que pasaría a la historia", ha comenzado la presentadora.

"Para ser exactos, el presidente de la Internacional Socialista ha dicho que es solo una de las cosas por las que pasará a la historia. Lo dijo en un acto de homenaje a otra persona. En lugar de aplaudir a Almudena Grandes, la homenajeada, se aplaudió a sí mismo en un ejercicio de 'no me deis palmas, que me conozco'", ha agregado.

"Sánchez ha pasado de citar fragmentos de El ala oeste de la Casa Blanca a usar frases de Vota Juan, la parodia política de Javier Cámara. Entre las otras cosas por las que pasará a la historia será por romper una relaciones históricas con el Sáhara, por indultar a los presos del procés o por enmendarse a sí mismo. La ley trans se aprobó en un Consejo de Ministros y ahora el PSOE va a presentar enmiendas", ha apuntado Quintana.

Así, Ana Rosa ha enumerado algunas de las normas en las que el gobierno no se ha puesto de acuerdo con el resto de sus socios: "También es histórico el tapón de leyes que enfrenta al gobierno de coalición. No se ponen de acuerdo con la ley de familia, la ley de mordaza, la ley de trata de personas, la ley de vivienda, la ley de bienestar animal o en la derogación de la malversación que negocian con ERC. También es histórica la reducción de penas a agresor por el desastre de la ley solo sí es sí. Ya son 38 los que han tenido rebajas y 11 los que están en libertad. En Cantabria se han rebajado dos condenas de hasta siete años a dos violadores".

"Tampoco se ponen de acuerdo con las pensiones, Escrivá quiere ampliar de 25 a 30 años el cálculo de la pensión y Yolanda Díaz, vicepresidenta, señala que supone un recorte de derechos. Si por algo pasará a la historia este gobierno es por hacerse la oposición a sí mismo", ha sentenciado la presentadora de El programa de Ana Rosa.