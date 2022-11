Patricia Conde se pronuncia tras su incomprendido comportamiento en 'MasterChef': "Es televisión, no es real"

Este lunes, durante la primera parte de la final de MasterChef Celebrity, los espectadores pudieron ser testigos de un tenso enfrentamiento entre Jordi Cruz y Patricia Conde. La actriz, que se quedó a las puertas de la ronda decisiva junto a María Escoté, se mostró con una actitud demasiado pasiva por lo que el juez no dudó en abroncarle.

Patricia Conde, cansada y agobiada, vivió un momento de bloqueo que le hizo venirse abajo e incluso pedir salir de las cocinas. Eso mismo propició la bronca de Jordi Cruz y algunas críticas en las redes sociales por su incomprensible actitud en una ronda tan decisiva.

Horas después de la emisión, la actriz ha compartido una reflexión en su cuenta de Instagram en la que explica la razón sobre sus comportamientos. "Cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, (que ya venía bloqueada desde que echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y, sobre todo, de lo que dirán de nosotros en redes sociales después", ha asegurado.

"Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto, pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto", ha afirmado, defendiendo que para ella es muy importante el sentido del humor.

Sobre las palabras de Jordi que hacían referencia a sus excompañeros, Conde ha sido clara: "Yo no le pedí a nadie llegar a la final. Yo no eché a Isa o a Nico, de hecho me pareció injusto y me hubiera cambiado por cualquiera de los dos, ellos lo saben".

"Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa. Soy así, como habéis visto. Tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita. Sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron. Es televisión, no es real", ha sentenciado.