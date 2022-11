Qué es el "vórtice polar" y qué relación tiene con el "bloqueo atmosférico"

Las temperaturas han descendido en prácticamente todo el país y esta semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), será "un poco más fría de lo habitual en el norte peninsular y más templada en el sur". Sin embargo, avisan, las dos semanas siguientes serán "más cálidas" en toda la geografía española, por lo que "no hay a la vista una ola de frío".

Y es que estos días se ha hablado de la llegada de una ola de frío a España y de una posible rotura del vórtice polar pero, ¿qué es realmente y qué se sabe hasta ahora? Como indicaba la AEMET el pasado viernes, "las piezas del puzle atmosférico efectivamente encajan para que esa rotura pueda producirse, pero esto no es seguro que vaya a suceder y, en el caso de que ocurra, todavía no es posible concretar si se podría producir una ola de frío en España o en Europa".

Qué es el vórtice polar

Según los expertos del portal meteorológico Eltiempo.es, el vórtice polar es "una gran área de aire frío sobre el polo norte" que tiene dos partes: el vórtice polar estratosférico y el vórtice polar troposférico. "El primero se ubica en la estratosfera, entre los 15 a 50 kilómetros. El segundo se sitúa en la troposfera, por debajo de los 15 kilómetros", explican.

En este sentido, al hablar de las rupturas del vórtice polar, se suele hacer referencia al tipo estratosférico. "Esta zona de fuertes vientos y aire muy frío, contenida en el polo norte, puede ser determinante en el tiempo invernal", detallan. En condiciones normales se enfría durante el invierno, pero si se genera un calentamiento súbito estratosférico, "el vórtice puede romperse".

En el caso de esto ocurra, "su inestabilización puede propagarse a capas inferiores, afectando al vórtice polar troposférico y alterando la configuración atmosférica fuertemente".

Por otro lado, el tipo troposférico, suele referirse al "aire contenido al norte de la corriente en chorro y a cierta altitud, en el hemisferio norte". Las roturas de este tipo de vórtice tienen efectos rápidos "al cambiar los patrones atmosféricos a nivel hemisférico".

🌡️Esta semana será un poco más fría de lo habitual en el norte peninsular y más templada en el sur; las dos semanas siguientes serán claramente más cálidas de lo normal en todo el país. No hay a la vista, por lo tanto, una ola de frío en España.

¿Se romperá por un bloqueo atmosférico?

Por otro lado, al hablar de bloqueo atmosférico, se hace referencia a una situación en la que "se genera un área de altas presiones en superficie, generalmente acompañada también de estabilidad en altura", aclaran los expertos. En este sentido, las zonas atmosféricas de alta presión "suelen perdurar en el tiempo" y si se forma un bloqueo "condicionará la circulación atmosférica durante días o semanas".

¿Se producirá una ruptura del vórtice polar por un bloqueo atmosférico? Desde Eltiempo.es explican que si se refiere al tipo estratosférico, no ocurrirá. "No solo no hay indicios de ruptura a medio plazo, sino que además estaría más fuerte de lo que sería normal".

¿Y el troposférico? En este caso, "sí tenemos una situación que apunta a una cierta ruptura". El vórtice polar se vería afectado "por el bloqueo atmosférico ruso-escandinavo" que provocaría una alteración de la circulación atmosférica, "con aire frío descolgándose hacia latitudes inferiores".