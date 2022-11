Marta Riesco desvela que Alexia Rivas volvió a Telecinco "con la condición de ir a 'Supervivientes' y retirar las demandas"

Sigue la guerra abierta entre Marta Riesco y Alexia Rivas. A su enfrentamiento público en televisión, ahora se suma un cruce de declaraciones lejos de las cámaras de Telecinco en el que ambas se han atacado mutuamente.

La actual pareja de Antonio David visitó Ares Revolution, en 8TV, para responder a su compañera de cadena, que había estado anteriormente en el mismo programa para decir cosas de ella. "Lo único en lo que estoy de acuerdo es que yo soy buena en la tele, cosa que ella no, porque, la verdad, me parece bastante sosa", aseguró.

Tras ver varias declaraciones de Alexia sobre ella, Marta siguió al ataque: "Me parece una falsa, porque ella, cuando lo pasó tan mal, yo, al ser periodista, tuve que ir tras ella, y me sentí bastante mal, y tengo mensajes en los que yo le daba todo el ánimo del mundo e intenté no hacer sangre".

Cuando le pasó a ella, con el tema de Antonio David, dice que en un principio Alexia empatizó, pero luego cambió: "Otro día me encuentro que me ha puesto a parir. Siempre dice que no nos comparen. Evidentemente, no tenemos comparación, porque yo nunca he dejado mi puesto de trabajo. Solo por una baja que tuve, por un periodo de tiempo específico, y yo volví como reportera en el mismo puesto de trabajo que yo tenía, cosa diferente fue lo que ocurrió con ella".

Zasca de Marta Riesco a Alexia

— Mimy💫 (@MimiiiS79) November 28, 2022

Fue entonces cuando desveló las circunstancias en las que, según ella, volvió la periodista a la cadena. "Ella tuvo un enfrentamiento muy grande con la productora y con la cadena, que acabó de una manera mala, en temas judiciales, y al final ella volvió con la condición de ir a Supervivientes y retirar todas las demandas".