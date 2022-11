Laura Fa habla de su marido: "Me enfado con él porque no me deja que lo 'cuelgue' ni en las redes sociales. Hemos pasado mil crisis"

Acostumbrada a estar del otro lado, esta vez Laura Fa ha roto su regla de oro y se sitúa como destinataria de las preguntas. Y, en ellas, habla de su vida privada, esa que, para muchos, aun sigue siendo un enigma.

Hasta ahora, ya que la periodista ha abierto su corazón y ha hablado sobre su familia. Ha sido para el programa XL de Catalunya Ràdio, donde habla de los obstáculos a los que se ha enfrentado su matrimonio desde que formaran equipo en 1995, momento en que se cruzaron sus caminos.

Laura dice que respeta que su marido quiera ser anónimo, y bromea: "Le digo: ¡jo, parezco madre soltera!", cuenta. Según indica, su chico no le permite ni siquiera compartir imágenes suyas en internet. "Me enfado mucho con él, porque no me deja que lo ‘cuelgue’ ni en las redes sociales y se esconde, porque le da vergüenza", bromea la periodista.

"Hemos pasado mil crisis, mil mierdas como muchas parejas, pero aún estamos aquí", dice con naturalidad Fa, que cree que, si su matrimonio es sólido, es porque se lo ha "currado".

Eso sí, la colaboradora de Sálvame tampoco descarta un escenario donde puede haber una ruptura. "Quiero creer en la posibilidad de que si él o yo nos marchamos será con nuestro dolor, porque nos hemos enamorado, no es que tengamos que continuar porque es lo que toca…".

Y desvela: "Yo, por ejemplo, no viviría con nadie más, con ningún otro hombre, porque no le aguantaría. No me planteo tener ahora primeras citas con otro hombre, porque, la verdad, he tenido suerte".