'La isla de las tentaciones': Cristian aclara lo que hizo en el baño con Mª de los Ángeles y qué eran las "muestras de cariño"

Cristian fue uno de los dos invitados de la última entrega de El debate de las tentaciones, que se emitió este lunes 28 de noviembre en Cuatro. El joven aprovechó para manifestar lo dolido que estaba ante el aluvión de críticas que había recibido tras los últimos capítulos del reality emitidos, pero también le tocó responder a las preguntas de los colaboradores.

Una de ellas estuvo relacionada con la escena más polémica que ha protagonizado hasta la fecha y que desembocó en un intento de abandono y en la primera hoguera de emergencia de la historia del programa: una escena en la que parecía que matenía relaciones sexuales en el baño, al poco de entrar en el programa.

Cuando se enfrentó a las imágenes junto a su novia Ana en la hoguera, Cristian negó rotundamente que ahí hubiese algo más que un beso y, pese a los gemidos de la tentadora con la que estaba, Mª del Rosario, insistió en decir que el vídeo escondía meras "muestras de cariño" y que estas a su vez eran una declaración de amor a su novia Ana, pues había "sabido frenar en una situación límite".

Marta a Cristian: “Tú el único freno que conoces en tu vida es el frenillo que tienes ahí debajo”



Chillo 😂 #TentacionesDBT10 pic.twitter.com/k2DWL1kN6U — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) November 28, 2022

En el debate, Cristian tuvo la oportunidad de aclarar lo que hizo con la soltera en ese momento, y terminó confesando que había "habido tocamientos":

"María de los Ángeles se desnudó delante de mí. Ese momento fue un calentón, pero a mí esa chica sí que me atraía. Acabamos los dos en el baño. En ese momento no me acordé de Ana, la cosa se calentó y hubo tocamientos. No llegamos a acostarnos. Aunque no os lo creáis hubo algo que me dijo ‘Ana’, y yo paré en seco", narró.

Después, aclaró por qué negó lo que había ocurrido al reencontrarse con su todavía novia y explicó cómo se sentía: "Lo hice por quitarle hierro, no reconocer mis actos. No sabía dónde meterme, fui infiel y es una mierda. No me siento bien", lamentó.