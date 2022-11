El Monaguillo explica su ausencia en 'El Hormiguero' la semana pasada

Tras un programa de ausencia, El Monaguillo volvió a ocupar su lugar en la tertulia de los cómicos de cada lunes en El Hormiguero acompañando a Pablo Motos, Marron y Luis Piedrahita.

El cómico no estuvo presente la semana pasada por motivos profesionales, y fue sustituido por Juan Ibáñez (la hormiga Trancas) y Damián Mollá (Barrancas).

Motos comentó: "¿Has venido de rodar, no? ¿Qué película es?", y el marbellí le contestó: "La estoy haciendo, todavía me quedan algunas escenas por grabar, pero no sé si puedo decir la película".

Pablo Motos y El Monaguillo, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Pregúntale al invitado del jueves...", añadió mientras el presentador explicaba que se trataba de Santiago Segura (que acudirá junto a Paz Vega para presentar A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez).

"Es que no solo estrena este viernes ese filme, sino que ya está grabando la siguiente película en la que yo tengo un papel. Pero no se puede saber de qué hago", aseguró el marbellí.

"Es que eso lo tiene que contar él. Eso sí, no es A todo tren 3, es una saga dentro del mundo que ha creado con los niños y todo lo que les rodea", concluyó.