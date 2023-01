Cómo identificar una delgadez preocupante o el sobrepeso en nuestros perros y gatos

El sobrepeso, al igual que a las personas, también afecta a nuestros perros, gatos y otras mascotas. De hecho, según datos compartidos por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) entre el 30 y el 60 por ciento de los perros se ven afectados por este problema. Es muy importante que sepamos identificar a rápido si nuestro compañero de cuatro patas padece esta enfermedad, ya que cuánto antes la tratemos, más fácil será recuperar el peso ideal y saludable.

La obesidad y el sobrepeso se definen como un exceso de grasa corporal por encima de lo normal, capaz de producir enfermedades. En perros, empieza cuando el animal pasa entre un 15 y un 30 por ciento el peso normal de la raza (cada una es diferente) y, cuando sobrepasa ese 30 por ciento, ya estamos hablando de obesidad.

En el caso de los gatos, se considera que hablamos de sobrepeso si éste supera entre un 1 y un 19 por ciento su peso óptimo y, a partir del 20 por ciento ya consideramos que sufre obesidad, según datos de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA).

Lo mismo ocurre con problemas de anorexia: si nuestra mascota no está bien alimentada o padece alguna enfermedad que le está causando perder peso, debemos saber cómo identificarla y tratarla lo antes posible, ya que puede derivar en problemas más graves.

Cómo identificar delgadez o sobrepeso en gatos

Al igual que existen señales en nuestro cuerpo que nos indican si estamos demasiado delgados o que nos sobran unos cuantos kilos, también podemos encontrar estos signos en perros y gatos. Por esto, es importante que los conozcamos y que, tan pronto encontremos uno de estos síntomas, acudamos al veterinario para ponerle remedio.

Tanto en gatos como en perros (de todos sus tamaños) podemos distinguir nueve estados diferentes de su condición corporal, del más delgado al más gordo: los tres primeros describen situaciones de delgadez extrema, el cuarto y el quinto el peso ideal en el que se tendrían que encontrar, el sexto corresponde al sobrepeso y del séptimo al noveno, ya hablaríamos de obesidad.

En el caso de los gatos, si sufren delgadez (más o menos extrema), "sus costillas serán fácilmente visibles, la cintura será muy estrecha, perderán masa muscular, no tendrán grasa palpable en la caja torácica y el pliegue abdominal estará muy marcado", detallan desde Royal Canin.

Por otra parte, no tendremos que preocuparnos de nada si "las costillas de nuestro gato no están visibles (aunque sí fácilmente palpables), si tienen una cintura evidente o una pequeña cantidad de grasa abdominal o in ligero pliegue abdominal", ya que nuestro gato estará en su condición corporal ideal.

Sin embargo, si nuestro minino tiene sobrepeso, "no podremos ver sus costillas (aunque sí palparlas), tendrá la cintura poco definida si la vemos desde arriba) y el pliegue abdominal será muy ligero", expresan desde Royal Canin.

En cuanto a los signos que mostrará el felino en caso de sobrepeso grave y obesidad, se encuentran "las costillas difíciles de palpar o que ni siquiera podamos llegar a ellas (en los casos más graves), una cintura apenas visible o ausente y un abdomen redondeado con un depósito de grasa de mayor o menor tamaño según el grado de sobrepeso", explican los expertos de la marca de alimentos para mascotas.

Cómo identificar delgadez o sobrepeso en perros

Por otro lado, en el caso de los perros, tendremos que tener en cuenta su tamaño. Aunque los signos de delgadez y sobrepeso son prácticamente iguales, a la hora de fijarnos en los signos de delgadez o sobrepeso de nuestro peludo, tendremos que tener en cuenta si se trata de un perro pequeño o un perro grande.

De nuevo, si nuestro compañero de cuatro patas presenta algún tipo de delgadez, desde casa podremos ver que "sus costillas, vértebras lumbares, huesos pélvicos y todas las prominencias óseas son evidentes a la vista", explican desde Royal Canin.

"También podrán ser fácilmente palpables las costillas en aquellos casos de delgadez menos severa, así como veremos un pliegue abdominal", añaden los expertos de la marca de pienso para mascotas.

Si, por lo contrario, nuestro perro presenta signos de sobrepeso u obesidad, estos serán los que podemos identificar desde el hogar: "costillas palpables con dificultad o depósitos muy grandes de grasa sobre el tórax y la base de la cola, cintura y pliegue abdominal ausentes o apenas visibles y depósitos de grasa también en el cuello y en las extremidades".

Por último, no tendremos que preocuparnos de corregir su alimentación si revisamos a nuestro perro y encontramos "las costillas fácilmente palpables bajo una capa mínima o pequeña de grasa, la cintura fácilmente visible desde arriba y el abdomen recogido visto desde los lados o con un pliegue evidente", detallan desde Royal Canin, ya que nuestro peludo goza de un peso ideal.

Por qué debemos cuidar el peso de nuestras mascotas

El peso de nuestros perros y gatos es parte de su salud, al igual que lo es nuestro peso. Tanto estar por debajo, como sobrepasarlo, puede causar otro tipo de enfermedades relacionadas. Por ejemplo, las articulaciones de las patas de un perro se verán afectadas si éste tiene sobrepeso, debido a que tendrán que soportar más kilos de los que pueden.

Gráfico explicativo sobre la esperanza de vida de perros y gatos con sobrepeso. ROYAL CANIN

Pero no solo eso, está demostrado científicamente que los perros con sobrepeso pueden vivir hasta dos años y medio menos que los que disfrutan de un peso ideal, tal y como afirman desde Royal Canin. Esto también ocurre con los gatos: "aquellos visiblemente obesos pueden ver reducida su esperanza de vida en 1,9 años, detallan.

Ahora que ya sabemos cómo identificar los síntomas del sobrepeso y la delgadez, no dudemos en acudir a nuestro veterinario si encontramos alguno de los signos que nos alerten de que la alimentación de nuestros animales de compañía no está siendo la adecuada y, también, para descartar cualquier enfermedad que pueda estar provocándolo.