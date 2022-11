PSC y Junts exigen al Govern que decida quién es su socio prioritario para pactar los Presupuestos

Mientras el Govern mantiene abierta la negociación de Presupuestos con Junts y ‘comuns’ –como socios preferentes– y también con el PSC, estos exigen que el Ejecutivo de Pere Aragonès decida de una vez con quién quiere pactar.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha reclamado al presidente de la Generalitat que acelere la negociación del proyecto de Presupuestos de 2023 y ha avisado que si hubiera un pacto con el PSC, "que lo expliquen y pararemos máquinas. Junts no hará de comparsa".

Y si no hay acuerdo con los socialistas, Rius ha urgido a Aragonès a que deje de "marear la perdiz y negocie de verdad pensando en la centralidad de país en clave catalana y no en los equilibrios de la política española". De momento, ha explicado que Junts no tiene una nueva fecha en el calendario para reunirse con el Govern.

En el mismo sentido se ha pronunciado el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que ha vuelto a reclamar que el presidente Aragonès diga "explícitamente" si quieren pactar los Presupuestos de 2023 con los socialistas: "Que se aclare ya el presidente y el Govern. Si realmente quieren Presupuestos les pido que lo digan explícitamente", ha reclamado. En este sentido, el líder de los socialistas catalanes ha afirmado que la política "no va de vetos, va de ponerse de acuerdo", y ha instado al Govern de Aragonès a ponerse a trabajar con seriedad para sacar adelante las cuentas.

Este lunes sí que ha habido reunión con los representantes de los ‘comuns’ que han reclamado al Govern un cambio de actitud negociadora. El portavoz de los ‘comuns’ y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha reprochado que las negociaciones "avanzan muy lentamente porque el Govern viene a las reuniones arrastrando los pies".

Por su parte, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que buscarán acelerar las negociaciones por los Presupuestos de la Generalitat durante esta semana y ha apelado a la responsabilidad de PSC, Junts y ‘comuns’ para sumar los "máximos apoyos" para las cuentas.