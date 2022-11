El lío entre Alba Carrillo y Jorge Pérez es el tema principal de estos días de la prensa del corazón. Y este lunes Sálvame ha contado con testigos directos de lo sucedido en la fiesta de Unicorn Content. De hecho, Marta López ha visitado el plató para contar lo que ocurrió y las conversaciones con el implicado.

"Él lo que niega es que en algún momento se enrollara con Alba. Él sí reconoce que sus labios se rozan, se sacan la lengua...", ha explicado López. Y es que el ex guardia civil así lo ha explicado en otros programas. "Esa química no se va de la noche a la mañana", ha señalado María Patiño.

"Cuando Jorge se estaba excusando y tiraba balones fuera, le he dicho que debe entender que los compañeros lo hablen porque llevan un año jugando", ha declarado la testigo. Además, ha negado ser ella la que grabara las imágenes. "Yo me acerqué varias veces en la noche a Jorge para pedir que nos fuéramos, que le estaban grabando y que pensara en su mujer", ha contado López.

"Jorge no es consciente de que estuviera haciendo nada malo", ha declarado. Asimismo, José Antonio Avilés ha entrado por teléfono al programa para afirmar que "acaba de abrirse el melón y este tema no se va a quedar aquí", defendiendo así el conocimiento que tiene acerca de que Jorge Pérez y su mujer se habrían mudado a Madrid por su supuesto tonteo con Carrillo.

"Alba está enfadadísima con Avilés porque es absolutamente mentira, y lo va a tener que demostrar", ha revelado al rato Marta López, quien, además, ha vuelto a hablar con Pérez para contrastar si se había visto fuera con Carrillo, algo que ha negado. "Está muy mal", ha indicado la colaboradora. "Lo que ha pasado es lo que se ha visto", ha continuado.

La presentadora de Nos hemos liado durmió en casa de Marta López aquella noche. "Ella no era muy consciente de lo que había pasado, yo lo que hice fue regañarla", ha contado. Además, Alicia, la mujer de Jorge Pérez, ha hablado con ella por teléfono: "No me ha preguntado nada de la noche".

Por otro lado, Sálvame ha revelado que existen más imágenes y que de momento están guardadas. "Si a este programa le consta que existen imágenes desde la 1:00 horas a las 4:00 horas doy por hecho que no nos han contado toda la verdad", ha declarado Patiño.