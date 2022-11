Nacho Abad, en 'En boca de todos', sobre los problemas de Shakira con Hacienda: "Que tú pagues no significa que reconozcas el delito"

La tensión entre Shakira y Hacienda continúa más viva que nunca. La cantante ha destacado en un comunicado estar siendo víctima de una campaña mediática y que, incluso, el organismo institucional habría investigado sus informes médicos.

Los abogados de la artista ha señalado que Shakira no comenzó a vivir en España hasta el nacimiento de su segundo hijo, cuando se mudó a Barcelona junto a Gerard Piqué, y que, además, los pagos los realizaba su equipo o miembros de su familia mientras ella estaba trabajando.

De la misma manera, los profesionales apuntan que Shakira colabora activamente con varias ONG y no tiene necesidad de crearse complicaciones con Hacienda: "Toda esta campaña mediática tiene como objetivo forzar a nuestra clienta para que, a pesar de su inocencia, se declare culpable".

"Ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe que supera los 104 millones de euros, de los cuales 90 millones han sido abonados a la Hacienda pública española", asegura el informe de los abogados de la cantante colombiana.

Este lunes, En boca de todos ha contactado en directo con Juan Carlos Galindo, experto en fraude fiscal, quien ha señalado que Shakira no está siendo víctima de una campaña mediática diferente a la que se ha llevado a cabo con otros presuntos defraudadores: "Shakira está acusada o investigada por Hacienda por evasión de capitales. Ella misma, de una manera casi automática, reconoce que algo no ha hecho bien cuando paga voluntariamente más de 17 millones de euros. Por tanto, empezamos con cierto reconocimiento de que algo no se ha hecho bien".

Por su parte, Nacho Abad ha criticado las palabras de Galindo: "Que tú pagues no significa que reconozcas el delito. Tú pagas porque tus abogados te dicen 'oye, si pagas por delante, te van a considerar un atenuante. Luego lucharemos y si ganamos te lo devuelven, pero si no ganamos y te condenan, eso es un atenuante que te rebaja la pena'. De hecho, las penas solicitadas por la fiscalía están en un año y cuatro meses por cada uno de los delitos, que son ocho. No ingresaría en prisión. Si no hubiese pagado, estaríamos por encima de los años por cada delito".

"Por eso, decir que si Shakira ha pagado es porque está asumiendo la culpa, me parece una hipótesis un poquito aventurada", ha recalcado Nacho Abad. Galindo, sin embargo, ha agregado que Shakira tendrá que justificar, también, el cambio de letrado: "Habría que preguntarse por qué cambia de abogado si tan claro lo tenía".

Ante esto, Abad ha explicado: "A mí, que cambie de abogado me parece lo más natural. En este país hay libre elección. Igual que se puede cambiar de voto, una vez puedes votar a la izquierda, otra a la derecha y otra al centro. Cambiar de abogado no implica nada salvo que, a lo mejor, el primer abogado está enfermo y si es así no te va a defender. Sacar conclusiones de eso, me cuesta".

"¿Está persiguiendo Hacienda a Shakira y la está utilizando como elemento ejemplarizante? Pues yo no lo sé, porque esto es simplemente opinar. Pero sí tenemos a Messi, Cristiano Ronaldo, Di María, a Xabi Alonso... y podría seguir enumerando futbolistas a los que ha perseguido Hacienda y, en todos los casos, ha conseguido que asumieran la culpa y pagaran, probablemente ante la petición de años que se les hacía, que era elevada y tendrían que entrar en prisión. El único que dijo 'si tengo que entrar en la cárcel, entro' fue Xabi Alonso. Dijo 'yo no he cometido ningún delito ni he estafado a Hacienda, aunque la fiscalía me apriete las tuercas y diga que voy a estar varios años en prisión, yo no voy a aceptar'", ha sentenciado el periodista.