El PP está abierto al diálogo con el PSOE para cambiar la ley trans, pero duda de que le llamen

El Partido Popular se ha mostrado abierto a negociar con el PSOE las enmiendas a la ley trans que han presentado los socialistas, lo que ha provocado un nuevo choque en el Gobierno de coalición. "Es bueno que los principales partidos del país dialoguen y lleguen a acuerdos. El problema es que no nos llaman", ha indicado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, en rueda de prensa.

El PSOE ha marcado como línea roja para apoyar la ley trans que los menores de 16 años reciban autorización judicial, pese al rechazo de Unidas Podemos, que ha acusado a los socialistas de no respetar el pacto de Gobierno así como de abrir la posibilidad de apoyarse en el PP para sacar adelante sus cambios en la ley. Para el partido de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sería "francamente inconcebible", "preocupante", "lamentable" que el PSOE se aliara con el PP "para que se produzcan recortes de derechos en la infancia trans".

El propio Bendodo se ha mostrado escéptico con que llegue a darse esta llamada. "El PSOE no quiere hablar de nada", ha dicho en rueda de prensa. No por eso, los populares van a renunciar a su ADN: "La bajada de impuestos y el diálogo", asegura el coordinador general, que insiste en que no les han llamado y advierte de que "por el interés de España, el Gobierno debería mirar más al Partido Popular".

Elías Bendodo ha sorteado varias preguntas acerca de si el PP estaría dispuesto a negociar las enmiendas en caso de que el PSOE se ponga en contacto. No obstante, fuentes del partido confirman que el punto de partida sería tratar las enmiendas del PP a la ley trans, entre las que destaca la supresión de la autodeterminación de género.

Asimismo, el coordinador ha cargado contra otro de los proyectos estrella de la ministra de Igualdad, la ley 'solo sí es sí', por cuyos efectos adversos provocan que "cada día se produzca una rebaja de condena a violadores y agresores por culpa de esta ley perversa". Asimismo ha vuelto a acusar al Gobierno de "mala fe" al decir que la Ley del solo sí es sí depende de los jueces, "cuando lo que hacen es aplicar la norma, no interpretarla: Es la mayor vergüenza que ha sufrido nuestro país en décadas".