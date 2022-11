El emotivo vídeo que recorre la carrera de Ibai Llanos como 'streamer' al ritmo de la última sesión de Bizarrap

Ibai Llanos ha ido adquiriendo más y más visibilidad en los últimos años por su gran éxito en su faceta como streamer en Twitch. Sin embargo, el bilbaíno lleva trabajando en el mundo de los eSports desde hace casi una década. Por eso, sus fans han querido celebrarlo.

En las últimas horas, se ha hecho viral un precioso vídeo que usa la nueva canción de Bizarrap con Duki para sustituir la experiencia de éxito del Argentino con la de Llanos y parece que ambos han tenido trayectorias parecidas.

"Me fui pa' la calle metido en el casteo y dejé los estudios", reinterpreta la letra con imágenes de los comienzos de Ibai en el mundo de la narración de videojuegos: "Encuentre sentido a mi vida cuando me metí en un estudio".

"Me ficho G2 y aunque no tenía nada me creí millonario", continúa el tema, recordando una de las etapas más importantes de su trabajo: "El primer caster en haberse pegado que fuera de mi barrio".

"Y empezamos a ver plata con streamings y eventos hasta llegar a los escenarios. Te hablo de nosotros, que no fui solo yo", añade, con un emotivo homenaje a los amigos que le han acompañado en todo momento: "A Barbe, Reven y Ander sepan que los quiero pienso en ustedes a diario".

"Una carrera que mantuve con altibajos más de cinco años", culmina el verso con trozos del éxito que supuesto La Velada del Año 2 este verano: "Empecé casteando para 30 personas y ahora te llenamos el estadio".

El streamer ha respondido al vídeo viral con emoticonos llorando, sin expresar más palabras, pues esta celebración de su vida ha dejado sin palabras a él y a más de medio millón de internautas.