La policía acude a la casa de Jacobo Ostos para acabar con sus polémicas fiestas

Jacobo Ostos se ha convertido en uno de los protagonistas de las últimas semanas por las polémicas fiestas que organiza en su propia casa de Villaviciosa de Odón. Desde hace ya tiempo, sus vecinos se han estado quejando de los ruidos, gritos y peleas que sufren habitualmente y por fin han conseguido que la policía acuda para poner remedio.

Las autoridades se han presentado en la casa de Ostos para comprobar qué es lo que ocurre y si es ilegal o no, puesto que además cobra grandes cantidades de dinero por esas fiestas. Además han contado con datos y testimonios de esos vecinos.

El propio Ostos se ha pronunciado al respecto en ABC y ha asegurado que esa visita de la policía a su casa incluso le ha beneficiado. "Me ha venido bien, porque han podido comprobar que no hay taquilla ni barra para servir bebidas, solo es una zona acondicionada", ha dicho el hijo de Jaime Ostos.

Estas fiestas tienen su origen en el inicio de la pandemia del coronavirus. Jacobo decidió que era buena idea alquilar la planta baja de su chalé para fiestas que podrían ser ilegales. Por ello solicita alrededor de 1.200 euros.

Ante las acusaciones de los vecinos, Jacobo Ostos solo niega que esté haciendo algo malo. "Es una actividad legal, porque está en una plataforma donde no se necesita licencia para alquiler vacacional. Yo alquilo la parte de ocio, que incluye el sótano acondicionado para fiestas y la terraza chill out. Yo me eximo de la responsabilidad jurídica de lo que hagan los huéspedes", ha explicado.