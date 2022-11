Ayuso considera que los médicos "no buscan negociar" y pide que no se politice la Sanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que el sindicato convocante de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria (Amyts) "no busca negociar" un acuerdo con su Gobierno, después de que la semana pasada no llegaran a firmar el fin del paro ante las exigencias económicas de los sanitarios. Por otro lado, ha pedido que no se politice con la Sanidad, como cree que ha sucedido con el caso del hombre que ha fallecido en su casa en Arganda del Rey.

Así se ha manifestado Ayuso, en declaraciones a los periodistas, tras participar en el VII aniversario de Madrid Foro Empresarial, donde la mandataria regional ha recordado que la semana pasada la Comunidad estuvo negociando con Amyts al que le propuso un plan donde se cumplían la gran mayoría de las peticiones del sindicato. "Nosotros hemos estado en todo momento a disposición de ellos y de todo el sector porque lo que queremos es mejorar nuestra Sanidad", ha indicado.

La 'popular' ha hecho hincapié en que el sindicato convocante rompió la semana pasad "de manera unilateral" las negociaciones y, además, ha criticado que incluso hayan "cambiado de consejería" en la que manifestarse, dado que este lunes los médicos se han manifestado delante de la de Hacienda y no a la de Sanidad. "Creo que no buscan negociar, no sé como quieren hacer las cosas desde este sindicato. Yo lo respeto, pero creo que no es la solución", ha detallado.

Sin embargo, Ayuso ha reconocido que existen "problemas evidentes que lastran la Atención Primaria" pero ha querido dejar claro que rechaza el mensaje que ese está queriendo mandar de la oposición de que toda la Sanidad "está mal" porque en Madrid cuentan "con un sistema sanitario de primer orden".

La líder regional ha apostado por mejorar la situación del empleo de los profesionales sanitarios y ha avanzado que están preparando medidas para trasladarlas al conjunto de la Sanidad.

Preguntada por el caso de Arganda, Ayuso ha señalado que no ayuda mucho que se cuenten "mentiras" porque lo sucedido no se produjo "en ninguno de los centros" sino que se produjo en un domicilio.