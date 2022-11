La hija de Xavier Sardà viaja desde Qatar y aparece en plató sin que él lo supiera: "No he dormido, sé que no te gustan las sorpresas"

Tras diez emisiones el programa de La 1 La gran confusión, presentado por Xavier Sardà, se despedía de la parrilla con una entrega dedicada a la familia, en una noche que tuvo un colofón muy especial.

Y es que sin que el presentador supiera nada, su hija Helena Sardà, apareció en el plató para decirle cuánto le admira profesional y personalmente.

Loles León era la encargada de presentar a la invitada sorpresa, lo que dejó muy sorprendido a Sardá, pues su hija vive y trabaja en Qatar, a seis horas de avión.

"Históricamente la razón por la que se nos hace raro estar en un plató juntos es porque siempre hemos querido mantener mi identidad al margen de tu trabajo", explicaba la joven después de los primeros saludos.

"Este programa iba de la familia y en estos últimos cuatro años he tenido muchos momentos en la distancia, y tiempo de revalorizar nuestra relación y con toda mi familia", le decía la joven, que trabaja para Al Jazeera.

"Quiero decirte la profunda admiración que tengo por ti, profesional y personal", continuaba Helena en un emotivo discurso, que el presentador interrumpía con un: "Es una admiración mutua".

Cabe recordar que el año pasado en una entrevista Sardà ya habló de Helena. "Mi hija Helena tiene 27 años y vive en Qatar. Estudió Políticas, aprendió francés en Quebec, ha estudiado árabe durante 9 años y está trabajando para Al Jazeera. Ella está en el mundo", decía por entonces.

A esas alturas, una de las colaboradoras, Mónica Cruz, estaba llorando y fue Loles León la que puso orden para que padre e hija pudieran seguir hablando.

"He pasado la noche en el avión, con un ojo abierto, pensando 'a mi padre no le gustan las sorpresas', no he dormido mucho", decía Helena, que

"Le he visto sentido a esto para poder reiterarte que he tenido muchos privilegios en la vida, de los que soy consciente, pero el mayor es haber tenido un padre y una madre que me han hecho sentir tan querida y tan comprendida, la familia si te da esto, te lo da todo", explicaba la joven.

Sobre la familia, Helena explicó que aunque sus padres se separaron cuando ella tenía 3 años, siempre se han llevado bien y que "más que el formato lo que cuenta es la calidad del afecto", opinaba ella.