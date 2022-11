Los altibajos de Bea Retamal y Dani G: de intentar ducharse juntos a las broncas y a querer expulsarse del 'reality'

La expareja formada por Bea Retamal y Dani G concursa en Pesadilla en el paraíso, un reality de convivencia donde han tenido altibajos que les han llevado del cariño a no poder verse en cuestión de pocos días.

Hace apenas unas semanas intentaban ducharse juntos para poder tener intimidad y practicar sexo, algo que impidió el hecho de que en Pesadilla en el paraíso la ducha está en el exterior y es con agua fría.

Pero ahora ambos están a la gresca, hasta el punto de que Bea dijo de su exnovio que es "una persona sucia".

Y sin tapujos, le decía a Dani G: "Imagínate como está el percal aquí que tengo que dormir contigo por obligación, no confío en ti. No me miras ni a los ojos, eres una persona mala".

"Yo lo tengo claro, yo contigo, por lo menos te lo dejo claro a diferencia de ti. Eres tú la que me hace pensar que tengo que darte las gracias", respondía Dani G, que no entiende que Bea siga durmiendo con él.

Hasta tal punto quieren ya perderse de vista que Bea especulaba con que sus fans la apoyen para expulsar del reality a Dani G.

"Considero que mi gente va a hacer lo posible por echarte ante una nominación de los dos", espetaba Bea.