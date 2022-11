Rafa Nadal se sincera sobre su paternidad: "Es una nueva etapa, bonita y diferente"

El 2022 está siendo un año muy bueno para Rafa Nadal. El tenista se ha convertido en padre primerizo junto a su mujer, Mery Perelló, tras el nacimiento de su hijo el pasado mes de octubre. Ahora, en plena gira de exhibición por Latinoamérica, se ha sincerados obre su paternidad mientras se encuentra aproximadamente a 10.000 kilómetros de su familia.

En una rueda de prensa, Nadal ha hablado sobre lo que ha supuesto la llegada de su hija tanto para él como para su mujer. "Es una nueva etapa, bonita y diferente", ha confesado.

Rafa ha dejado claro que su bebé ha supuesto una pequeña revolución, pero está muy satisfecho con ello: "Todos los cambios requieren un proceso de adaptación para seguir haciendo tu vida con la mayor normalidad posible".

Además, cree que "de alguna manera, al ser este el primero, se tiene más preocupación y atención de lo que ocurre cuando hay más hijos". Y esto demuestra que él, a pesar de encontrarse mucho tiempo alejado de su pequeño, siempre está pendiente de él.

A lo largo de esta gira, en la que también ha tenido tiempo para los compromisos con escuelas de tenis, el balear ha hablado más sobre su lado personal y profesional.

"He pasado momentos difíciles en lo físico y también complicados con el embarazo de mi esposa", ha contado, además de confesar que tiene dudas e incertidumbre sobre el futuro: "Fui padre hace relativamente poco. No sé cómo me va a afectar en el calendario de 2023... Hay que adaptarse".