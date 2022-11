María Peláe ha ofrecido una entrevista a Socialité donde ha hablado de su novia, la también cantante Alba Reig, cantante del grupo Sweet California. Además, ha querido contar en primera persona las explicaciones que siempre ha tenido que dar por su orientación sexual. "Vamos a empezar a normalizar", reclama la andaluza.

Sobre el amor que siente por Alba, María asegura: "Nunca lo he ocultado". "Es más, cuando me iba haciendo más conocida, lo ocultaba incluso menos. ¿Por qué voy a tener que mentir?", añade. "Alba en su momento aun no lo había dicho y, aunque no se supiera que estábamos juntas, yo lo hablaba abiertamente"

Con las letras de sus canciones, que reivindican el amor libre y las relaciones entre mujeres, María ha logrado llegar a todo tipo de público, incluso al más reticente.

María es un icono del colectivo LGTBI, algo que le hubiese gustado tener a ella cuando era joven, y no solo en la música, sino también en otra de sus pasiones, el fútbol.

Además, a pesar de llevar 15 años en la música, María no olvida lo complicado de esta profesión, compaginando múltiples trabajos para poder llegar a fin de mes, algo que la pasó factura. "Me dio un chungazo de ansiedad en el metro, y ahí la conocí (a Alba)", relata.

"En ese momento compaginaba ser trabajadora social con mis propios conciertos, en un musical, también como payasa en un hospital para niños...", desvela.