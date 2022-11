Así ha cambiado el bebé que le ponía rostro al Sol en los Teletubbies

Durante 18 años, uno de los programas infantiles más famosos del mundo, Los Teletubbies, arrancaban con una salida de sol en la que el astro rey tenía la cara de un sonriente bebé.

La pequeña actriz que interpretaba al astro rey tiene ahora 25 años y aunque no recuerda nada de su papel, lo lleva con orgullo. Se llama Jess Smith y vive en Reino Unido.

Tal y como recoge The Sun, Jess vive en la ciudad costera de Whitstable, en el condado de Kent. "Ahora trabajo para una empresa de seguridad con sede en Medway, gestionando la parte administrativa del proceso", dice.

"Desafortunadamente, no recuerdo nada del rodaje original. Me dijeron que me pusieron frente a un espejo y me estaba riendo de mí misma", explicó la joven, en la que aún se reconocen los ojos azules de aquel bebé.

Jess apareció por última vez en la intro de los Teletubbies en 2001 y así consiguió el papel: "Me estaban pesando en el hospital. Mi madre me llevó y resultó ser al mismo tiempo que el productor de la serie había ido para que el hospital se pusiera en contacto con ellos si veían algún bebé sonriente".

"Era estar sentada frente a un espejo y una cámara y mi padre jugando con juguetes y coches y ese tipo de cosas para intentar que me riera ante la cámara", añadió la joven.

En 2015, coincidiendo con un relanzamiento de la serie, se estrenó nueva intro con una bebé llamada Berry.