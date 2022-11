Ana María Aldón confirma que ha firmado con Ortega Cano el acuerdo de divorcio: "Todo está cerrado"

Ana María Aldón ha dado este sábado nuevos detalles que confirman que el divorcio entre ella y José Ortega Cano ya es una realidad. La diseñadora ha contado en el programa Fiesta, donde colabora, que tanto ella como el torero han acudido al notario y han firmado un acuerdo.

"El acuerdo está firmado, todo está cerrado", ha indicado la colaboradora de Fiesta, que ha explicado por qué ha visitado hasta en dos ocasiones al notario.

"Hay gente que piensa que uno va al notario y ya se separa allí. Eso puede ocurrir si no hay hijos, cuando los hay, hay que ir a otro sitio, al juzgado. Las visitas al notario han sido por un trámite que necesito para el divorcio, documentos", ha justificado.

Por otro lado, Aldón ha admitido que tiene ganas de mudarse a la nueva casa que ha comprado en El Casar (Guadalajara) y en la que comenzará una nueva vida, pero ha advertido de que aún quedan cosas por hacer en ella. "Aún no tengo las llaves (...), hay que pintarla, meter muebles...", ha enumerado la colaboradora, que ha descartado que vaya a hacer reformas en dicha vivienda.

Respecto al lugar escogido para vivir, Aldón ha manifestado que "es una zona que me gusta, un pueblo que me gusta, y está cerca", ha dicho. "Es un pueblo muy tranquilo, tiene todo tipo de comercios, me ha gustado muchísimo", ha añadido.

Por último, Aldón ha asegurado que Ortega Cano también ha visto su nueva casa y que "le ha gustado", pero no ha colaborado económicamente. "Será mi casa, no se la debo a nadie, yo voy a pagar las cuotas", ha remarcado.