Ayuso: "Ayer mismo había ministras manifestándose contra ministras, ¿hay alguien al volante?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado este sábado si "hay alguien al volante en este país" cuando ayer mismo, viernes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "había ministras manifestándose contra ministras".

Lo ha expresado en la clausura de un acto del PP 'En defensa de un gran país' en el que ha participado junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"No importa si el Gobierno está mandando a violadores a la calle y encima no rectifican y no se disculpan. ¿Qué está pasando? Le digo a la opinión pública que todas sus leyes son igual de chapuceras. Esta (la del solo sí es sí) ha llamado especialmente la atención, pero son todas iguales", ha dicho Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha señalado que "el Gobierno que habla de las feministas y de la igualdad de las mujeres es el que está permitiendo que todos los días las propias mujeres que han sufrido según qué situaciones ven cómo esos culpables, esos sentenciados, se van antes", en referencia a las rebajas de penas a los delincuentes sexuales.

En su intervención ha opinado que "el problema que tenemos se llama Pedro Sánchez porque Madrid es una pieza a batir dentro de ese proceso para vender España" y ha estimado que en ese camino "molestamos muchos", también "el rey, la figura que une a todos los ciudadanos de izquierda a derecha, la Guardia Civil, el idioma español, los símbolos del Estado, la historia, la Constitución, el empleo, las tradiciones, los católicos y la unión de la sociedad".

La presidenta madrileña ha subrayado que "esto no va solo de economía", sino "de dignidad", al tiempo que se ha preguntado: "¿Quién le ha pedido a Pedro Sánchez que cambie España? ¿Quién se lo ha permitido, quién le ha votado para que haga esto?".

En su intervención, ha planteado que "si Pedro Sánchez quiere cambiar España que lo ponga en un programa electoral y se presente a las urnas si tiene valor", al tiempo que ha instado al presidente del Gobierno a preguntar a los ciudadanos si quieren "una España de niñes, ofendides y enfrentades".

¿Quién le ha pedido a Pedro Sánchez que cambie España? ¿Quién se lo ha permitido, quién le ha votado para que haga esto?

"Somos conscientes de que vienen muchos meses de tensión, de algaradas, de dificultades y de acoso contra los que estamos aquí. Sabemos que va a ser muy duro, pero también que los sondeos están ahí y que la contracampaña, por más que lo intenten, no lo podrá tapar todo", ha manifestado Ayuso.

Por su parte, el alcalde de Madrid se ha mostrado convencido de que dentro de 183 días habrá una victoria arrolladora del PP en la Comunidad de Madrid y la capital española, al tiempo que ha subrayado que a Pedro Sánchez le "molesta" Madrid porque el compromiso de Madrid con España uno de los principales obstáculos que va a tener para poder consumar la alianza con todos aquellos que no quieren estar en este país.

Martínez-Almeida ha justificado este acto "en defensa de un gran país" en la necesidad de "impedir que los Arnaldo Otegi de turno sean los que decidan el futuro por delante de todos los que queremos vivir en España, bajo la Constitución del 78 y proteger nuestro modelo de convivencia".