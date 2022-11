José Ruiz, experto en neuromárquetin, explica cómo funciona el fenómeno de las devoluciones en España, en el que destaca que "aumenta el coste" para las empresas. Además, destaca que hay otro fenómeno, conocido como 'Wardrobing', que consiste en "devolver una prenda que no está nueva, porque ha sido usada".

Equipo de Investigación localiza a unos jóvenes que practican el 'Wardrobing'. Se trata de dos "estilistas", según cuentan, que compran ropa en grandes cantidades, las usan sus clientes en campañas, y después las devuelven. Para poder hacerlo, quitan las etiquetas y las vuelven a poner o las esconden.

Una de cada tres prendas compradas online se devuelven. El año pasado se devolvieron en España más de dos millones y medio de prendas de ropa. Este fenómeno ha hecho que INDITEX, la mayor cadena de ropa española, cambie incluso la fisonomía de sus tiendas. Ahora tiene una zona dedicada en exclusiva a la recogida de pedidos online, y han abierto una línea de caja solo para devoluciones, mientras los probadores están prácticamente vacíos.

Equipo de Investigación localiza a unos jóvenes con maletas y se acerca a hablar con ellos. Según cuentan, son "estilistas" que van a devolver ropa usada. "Normalmente, con un golpecito seco se quita la etiqueta, y luego se vuelve a poner", confiesa la joven, quien dice que nunca ha tenido "que pasar la vergüenza" de que le rechacen una prenda.

Equipo de Investigación descubre que una mujer de Zaragoza que fue denunciada por la mayor cadena de tiendas de ropa del país y condenada por un delito continuado de estafa a seis meses de prisión, vende ropa en una aplicación de segunda mano.

Los reporteros contactan con ella y les cita en un parque del centro de Zaragoza, aunque les pide que se le "distorsione la voz" y que no se diga su nombre. "Lo único que sucedió fue, en puntuales veces, que había estrenado una prenda y la había vuelto a devolverla", asegura, tres lo que defiende que es algo que "hace mucha gente".

En Zaragoza, la mayor cadena de tiendas de ropa del país denuncia a una de sus clientas, una mujer de 34 años que se movía por las tiendas del centro de la ciudad y que devolvía prendas usadas.

La denuncia acaba en una condena pionera: la mujer es condenada por un delito continuado de estafa a seis meses de prisión y se le prohíbe la entrada en las tiendas durante un año. Además, debe devolver el importe de lo estafado: 452 euros.

Luis María Gabás, periodista de 'El Periódico de Aragón', explica cómo era el 'modus operandi' de la condenada: "Compraba vía online o en tienda y luego lo devolvía cambiando las etiquetas".

"Lo más curioso es que ella sabía perfectamente que los códigos que llevan las prendas de vestir no dicen de qué prenda se trata, sino el color, por lo que cuando la dependienta utilizaba la pistola para hacer esa devolución, no había ninguna alarma porque salía 'un pantalón azul', cuando en realidad no se trataba de ese pantalón", indica.