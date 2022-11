Críticas a Mariló Montero por sus palabras a la portavoz del BNG: "No te lo permito"

Mariló Montero se quedaba este viernes sin sus compañeros habituales en Todo es Mentira, y no ha tardado en volver a estar en el foco en redes sociales. Y es que la presentadora no le ha hablado de la mejor forma a Ana Pontón, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG).

El programa de Cuatro ha conectado con la política para hablar de una campaña con actitudes machistas de la Xunta de Galicia. "En cierta manera nos responsabiliza y quiere que vivamos en el miedo", defendía la invitada. "Pedimos que la retire, porque es machismo institucional", ha insistido.

Ha sido cuando Pontón ha sacado a relucir la ley de 'Solo sí es sí' cuando se ha creado un debate en plató. "Cualquier acto de violencia contra las mujeres es muy grande. Esa ley es un avance, pero si hay algo que mejorar, que se mejore", defendía la política ante la insistencia de Margallo de que era más importante el hecho de que se estuvieran "liberando violadores" a esa campaña.

La presentadora quería terminar la conversación: "Ya me cabreo, coño. ¡Cojones!", ha manifestado. "Ana, de verdad, también estamos mezclando todas las cosas", le decía la presentadora. "A mí lo que me enfada muchísimo es las mezclas que hacéis y la politización. Estamos hablando del Día de la violencia contra la mujer y estáis hablando de que un partido político es más feminista que el otro", le recriminaba.

"No creo yo que estén deseando que las mujeres sean violadas, hija mía", le lanzaba la presentadora. La invitada le negaba haber dicho eso, pero la presentadora insistía en que esa era la postura que había señalado. "A mí lo que me importa es que hagáis discursos eficaces para que los asesinos dejen de pegar y matar", le señalaba Montero.

"Si me permites, Mariló...", ha intentado intervenir Pontón. "No, no te lo permito", le ha interrumpido la conductora del espacio. Aún así, la invitada ha dado su opinión: "Yo creo que todas estamos en contra de la violencia machista", defendía. "Gracias, pero como estás diciendo que parece que solo defendéis eso vosotros y el resto del gobierno no... Parece que decís que quieren violar a las mujeres", apuntaba la periodista, enfadada.

"No, yo no he dicho eso", se ha defendido la política. No obstante, Montero insistía en que sí. "Arreglad la puñetera ley y que paren de sacar a los violadores a la calle, y dejad de decir que todos son machistas y que quieren que las mujeres sean violadas", repetía la presentadora. "Es que nadie ha dicho eso, estás poniendo en mi boca palabras que no he usado", ha repetido la invitada.

"Jolín, tengo fama de eso. Es que cuando se os hace una crítica, enseguida decís que he puesto palabras en vuestra boca", ha justificado la periodista. "Podemos ver el vídeo cuando quieras", le decía tranquilamente Pontón. La presentadora insistía en que ella llevaba razón, y ha despedido a la invitada.

Este momento en Todo es mentira ha sido inmediatamente criticado en redes sociales, donde los espectadores han expresado que ese no es el trato que una experta debe recibir por parte de la presentadora. Además, han recordado un reciente momento en el que Mariló Montero también arremetió de forma poco profesional contra una cirujana.

Qué vergüenza dá Mariló Montero en todo es mentira atacando a Ana Pontón creando una falsa polémica para despreciar sus argumentos — geogui (@Geoguiso) November 25, 2022

Que vergüenza Marilo Montero, atacando a @anaponton sin parar, poniendo palabras en su boca que no ha dicho y acusándola de meter mierda (cuando saco Margallo el tema de la ley). El programa es más que nunca Todo Es Mentira — Sergio 💜 (@sergiomparada) November 25, 2022

Mariló Montero no estaba retirada de la TV? Segundas oportunidades nunca fueron buenas. Y por encima presentando un programa, sin imparcialidad, con insultos y tergiversando declaraciones de los invitados. ¿Nadie puede hacer nada de verdad para evitarlo? — Mónica González (@monicaenlatorre) November 25, 2022

Madre mía, vergüenza ajena de Mariló Montero. Si tienes fama de manipular lo que dicen tus invitados, pregúntate el por qué. Para cuando la vuelta de Marta? #TodoEsMentira25N — champi83 ♒ (@nefer2003) November 25, 2022

Que vergüenza de periodista Mariló Montero !

El trato es de vergüenza ajena.#todoesmentira25n — Ana (@SailalueS) November 25, 2022