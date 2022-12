El SEPE explica cuánto cobras de paro por dos años trabajados

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el organismo gubernamental que gestiona, entre otras cosas, las prestaciones por desempleo, ha informado a la ciudadanía de la cuantía que pueden llegar a cobrar los trabajadores que han desempeñado su puesto durante dos años.

Tal y como recoge el portal Noticias Trabajo, para cobrar el paro, se tiene que haber trabajado un mínimo de 360 días y cotizado por dicha prestación. En el caso de que se hayan trabajado durante más de 360 días, dentro de los 6 años anteriores, los trabajadores deben a cumplir ciertas condiciones.

Estas son estar afiliado y en una situación de alta o asimilada al alta en alguno de los regímenes contributivos de la Seguridad Social; estar en una situación legal de desempleo y demostrar que se busca empleo activamente y suscribir el compromiso de actividad; figurar inscrito como demandante de empleo durante todo el periodo que se recibe la prestación; demostrar que no se ha alcanzado la edad ordinaria para jubilarse (65 años); no realizar una actividad como autónomo o como asalariado a tiempo completo, salvo que sea compatible con un programa de fomento de empleo y no cobrar ninguna pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo (puede haber penalizaciones).

La duración de la prestación por desempleo se puede conocer con la regla del cuatro por uno: por cada cuatro meses trabajados, el desempleado podrá beneficiarse de un mes de ayuda, o en otras palabras: cuatro meses por cada año trabajado. Por lo tanto, tras dos años trabajados puedes cobrar ocho meses de paro.

Estas son las cuantías según los días cotizados:

Por 360 a 539 días cotizados, se recibirán 120 días de prestación.

Por 540 a 719 días cotizados, se recibirán 180 días de prestación.

Por 720 a 899 días cotizados, se recibirán 240 días de prestación.

Por 900 a 1079 días cotizados, se recibirán 300 días de prestación.

Por 1080 a 1259 días, se recibirán 360 días.

De entre 1260 a 1439 días, se recibirán 420 días.

De entre 1440 a 1439 dais, se recibirán 480 días.

De entre 1620 a 1799 días, se recibirán 540 días.

De entre 1800 a 1979 días, se recibirán 600 días.

De entre 1980 a 2159 días, se recibirán 660 días.

A partir de 2160 días, se recibirán 720 días de prestación.

En cuanto al montante, durante los primeros 180 días (es decir, seis meses), se tendrá derecho al 70% de la base reguladora. A partir de esa fecha, en los dos meses siguientes, se tendrá derecho al 50% de dicha base, aunque a partir de enero de 2023 ese porcentaje sube al 60%.

Estas son las cuantías mínimas:

Sin hijos a cargo: 560 euros al mes (80% IPREM).

Con 1 hijo o más: 749 euros mensuales (107% IPREM).

Estas son las cuantías máximas: