Así es el edificio de apartamentos flexibles más grande de España: está en Madrid y busca ayudar a jóvenes y solteros

La promoción Be Casa Rivas se estrenará comienzos de diciembre en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, con un cliente tipo muy claro para sus apartamentos flexibles o serviced apartments.

Tal y como recoge el portal especializado en vivienda Idealista, se trata de un inmueble de 843 apartamentos que ha contado con una inversión de 85 millones de euros.

Este edificio cuenta con extras como dos gimnasios (uno cubierto y otro descubierto), una piscina, una azotea para eventos, un lavadero para mascotas o un salón para eventos.

Los precios de la mensualidad van desde los 700 euros de los estudios hasta los 1.000 ó 1.100 euros de los apartamentos con dos habitaciones y dos baños. En este precio entran todos los suministros como agua, luz o internet.

Según José Parra, arquitecto del edificio, "la sociedad realmente ha evolucionado y ha cambiado. Hay dos grupos fundamentales que no estaban suficientemente bien atendidos. Uno son los jóvenes, que no se podían emancipar porque no encontraban nada, salvo el piso compartido, que es algo no muy agradable para vivir".

"Y luego también existe un grupo muy importante de adultos separados, divorciados… que viven solos y tampoco tenían un espacio adecuado a sus necesidades", prosigue el arquitecto.

"Entonces este edificio ha tenido un éxito tremendo porque cumple las necesidades de todos estos grupos sociales. La realidad es que no necesitan un programa tradicional de vivienda, sino más bien un programa como el que nosotros ofrecemos", señala Parra.