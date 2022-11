Todo es mentira comenzaba su emisión con grandes ausencias y con Mariló Montero a las riendas. Y es que el programa de Cuatro no ha contado este viernes en su mesa ni con Risto Mejide, ni con Antonio Castelo ni con Virgina Riezu.

"Buenas tardes. Y mirad con qué tonito lo digo", ha saludado la presentadora, seria. "Doy la bienvenida a todos, pero no doy la bienvenida ni a Castelo, ni a Virginia", anunciaba entonces. "Se han hecho un Risto, no ha venido ninguno", ha comparado en clave de humor.

La conductora temporal del espacio de Cuatro ha continuado bromeando: "¡Me dejan aquí, sola! ¡A la sustituta!". "En fin, voy a ver si soy capaz de hacerlo", añadía. Irónicamente, Montero se ha confundido con la fecha del día: "Hoy es jueves, 25 de noviembre y, a partir de aquí, todo lo que pueda pasar".

"He dicho jueves, pues empezamos estupendamente. No os asustéis, que no os voy a fastidiar el fin de semana", corregía. "No estoy sola, obviamente", ha señalado finalmente la sustituta de Marta Flich, pues la acompañaban en la mesa Miguel Iríbar, Paula Púa, Susana Díaz y José Manuel García-Margallo.