El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en un acto del PSOE con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Se dirigió a los compañeros socialistas con un mensaje claro en la lucha ante este problema: "No basta con decir que no somos machistas. Dejemos de pensar que no hay motivos, de hacer chistes, de decir que son pesadas... Hay que aprender y dejar que nos enseñen ellas a no ser machistas ".

Además, volvió a incidir que el Gobierno va a luchar siempre para erradicar cualquier tipo de violencia de género, ya sea física, verbal, sexual o racista. Por otra parte, apeló a "dar un paso al frente en esta cuestión, porque esta lucha nos apela y nos interpela". "Si hay una causa socialista por definición es la del feminismo, porque significa igualdad y es lo que hace latir el corazón del socialismo democrático", apuntó el dirigente socialista.

Hoy me dirijo a los hombres. La violencia machista es una sombra, alargada y escurridiza.



Que no nos dé vergüenza 👉 demos un paso al frente.



Para dejar de ser machista hay que aprender.



💜 @sanchezcastejon #NoSonNúmeros pic.twitter.com/UqiJxYY9a5 — PSOE (@PSOE) November 25, 2022

También aprovechó su intervención para defender la controvertida ley del 'solo sí es sí': "La Fiscalía General del Estado ha unificado criterios y las audiencias provinciales se han posicionado de una manera u otra. Como Presidente del Gobierno creo que es importante esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie para unificar esta doctrina y se garantice la seguridad de las mujeres".

En este contexto, Sánchez admitió que le avergüenza como se perpetran tantos casos de violencia hacia las mujeres y que no debemos permitir que los discursos de odio se instalen entre nosotros.