Kiko Rivera se despide de Bernardo Pantoja con una emotiva fotografía en de sus redes sociales: "Descansa en paz, tito"

La muerte de Bernardo Pantoja ha supuesto un duro golpe para su familia y amigos. Si bien todos eran conscientes del empeoramiento de su estado de salud, la esperanza no se había perdido. Sin embargo, finalmente el padre de Anabel y hermano de la cantante Isabel Pantoja, fallecía este viernes 25 de noviembre en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla a los 69 años.

Su familia ha estado pendiente de su delicada situación en todo momento. Prueba de ello ha sido su sobrino, Kiko Rivera, quien le ha querido despedirse de su tío a través de redes sociales.

Kiko Rivera se despide de su tío riverakiko / INSTAGRAM

Mediante una historia en su perfil de Instagram, el dj ha publicado una imagen donde se les ve a él de bebé junto a su "tito" y su padre. Junto a la fotografía que desprende ternura reza el mensaje "Descansa en paz, tito".

Durante su infancia ambos tenían muy buena relación, aunque con el paso del tiempo, esta se había enfriado. Sin embargo, con su prima, Anabel Pantoja, sí que había muy buena sintonía.

Irene Rosales se despide de Bernardo Pantoja irenerova24/ INSTAGRAM

Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, también ha dedicado mandar sus condolencias con un escueto mensaje en Instagram: una estrella sobre un fondo negro.

Isa Pantoja, por su parte, ha vivido el fallecimiento de su tío en el plató de El programa de Ana Rosa. En este, la colaboradora se ha preguntado si su hermano llegará o no a ir a despedirse por última vez de su tío: "Él dice que se ha enterado ayer y yo creo que él irá al tanatorio, aunque no sé cómo actuará porque lo que es lo normal para otros no lo es para él".