Palabras hechas escultura: cuando la literatura sale de su "prisión blanca"

El escultor Jaume Plensa lleva el lenguaje escrito a la escultura con Poesía del silencio, una muestra de "amor a las palabras" en la que rinde homenaje a Vicent Andrés Estellés o William Shakespeare y en la que expone obras no conocidas que creó durante la pandemia y otras rescatadas de su extensa trayectoria.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 19 de marzo de 2023 en la Fundación Bancaja de València, recoge obras en las que Plensa (Barcelona, 1955) ha tratado de "liberar a las palabras de su prisión blanca" y trasladarlas a la escultura, y muestra asimismo obras creadas durante la pandemia que hasta ahora no se habían expuesto.

"Lo que se muestra es un fragmento de mi vida, una posibilidad de mí", destacó Plensa durante la presentación de al exposición, donde celebró que esta muestra haya sido, incluso para él mismo, "un descubrimiento" tras una trayectoria de 40 años: "Hay piezas que hemos rescatado de almacenes de no sé dónde ya", afirmó.

Son obras, además, "muy viajeras", como White Nomad, una figura humana de cuatro metros de altura creada a partir de letras de diferentes alfabetos que da la bienvenida en el exterior del centro, y que estaba expuesta en Yorkshire. Por su parte, Together fue expuesta en la Bienal de Venecia de 2015.

Entre las obras expuestas también destaca Sitting Tattoo XI, una estatua humana recubierta de palabras del tarot, que representa las palabras que "todos llevamos tatuadas" y unas cortinas hechas con letras recogen un poema del Cantar de los cantares.

La exposición también incluye obra en papel de Jaume Plensa relacionada con la literatura, como los dibujos que realizó para ilustrar el libro Teatro completo de William Shakespeare, retratos de personas con palabras sobreimpresas como War, Desire, Night o Land. Plensa llama a la "revolución" de hablar desde la individualidad y a "escuchar el sonido de nuestro propio cuerpo", algo que pudo hacer durante la pandemia, en la que dio forma a tres obras de pequeño formato.

El "sentido ético" de Estellés

Plensa destaca sobre todo la figura de Vicent Andrés Estellés, de quien destaca los versos "No t’han parit per a dormir:/ et pariren per a vetlar/ en la llarga nit del teu poble". Para el escultor, el poeta valenciano es ejemplo de "un sentido no solo estético sino ético del arte" que, a su juicio, "se ha perdido un poco en los últimos años" y ha recordado especialmente una visita de dos días que le hizo en València: "Entendí que era un poeta extraordinario".