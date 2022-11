Zelenski, sobre la posibilidad de alcanzar la paz con Rusia: "No hay duda de que la fórmula ucraniana prevalecerá"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes que "no hay duda de que la fórmula de Ucrania" para lograr la paz "prevalecerá" ante todo a pesar de que la invasión rusa del territorio continúa. "No me cabe duda de que finalmente introduciremos la fórmula de paz ucraniana y frenaremos la agresión de Rusia, que desmantelaremos las amenazas que ha traído consigo a Ucrania, Europa y el mundo entero", ha sostenido.

Así, ha expresado que los ucranianos deben estar "listos para mostrar su vitalidad y su naturaleza enérgica a Europa", según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform. En este sentido, ha señalado que la línea de combate en Ucrania "se ha convertido en la línea misma de combate de Europa" y ha afirmado que la reconstrucción del país "debe abordarse como la reconstrucción de la propia Europa".

"Se trata del mayor proyecto económico y humanitario de nuestra generación. Las mayores oportunidades de crecimiento económico para los países europeos y las empresas europeas. Es el mayor potencial de nuestro desarrollo social", ha dicho.

Además, ha subrayado que "cuando se determine el destino de Ucrania, se determinará el destino de todo el centro y el este de Europa". "Ucrania es y será libre. Ucrania es y será democrática, es y será fuerte", ha continuado. "Ucrania existe y existirá. Así que cuando garantizamos la seguridad a largo plazo para Ucrania, garantizamos la seguridad para todo el continente", ha aseverado Zelenski.