Este viernes ha fallecido Bernardo Pantoja, hermano de la tonadillera, a los 69 años, debido a un empeoramiento en su estado de salud. Tal como informó Sálvame, la familia se presentó en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el viaje en AVE de Anabel Pantoja hizo saltar todas las alarmas.

Como cada viernes, Isa Pantoja se ha sentado en el Club Social de El programa de Ana Rosa para comentar el duro momento que vive actualmente su familia: "Todos éramos conscientes de que llevaba varios meses mal y había estado ingresado en el hospital. Han sido varias veces las que Anabel ha ido a verle, cuando ha bajado a Sevilla siempre ha tenido ese día o esos dos días para poder estar con su padre y turnarse con las personas que estaban allí con él".

"El miércoles es cuando yo me entero que Anabel está yéndose de Madrid a Sevilla porque le comunican la grave situación que está teniendo Bernardo. En ese momento, ella me avisa de que la cosa no va bien y que se tiene que desplazar. Yo entiendo que estaban esperando el desenlace porque los planes de Anabel eran actuar hoy en el festival, en el MediaFest. Cuando me entero de que ella tiene que desplazarse es porque, evidentemente, la cosa está bastante grave", ha agregado Isa.

Respecto a su madre, Isa Pantoja ha destacado que no ha podido hablar con ella ni con su prima y que está siendo informada por la esposa de su tío. "Me ha pasado como con mi abuela, que cuando llegué en un avión me enteré de que había fallecido. Ahora, igual. Hace una hora que me enteré de la muerte de mi tío", ha señalado la colaboradora.

Israel López, reportero del matinal, ha apuntado que Junco, esposa de Bernardo, ha estado siempre al lado de su marido. Asimismo, el periodista ha añadido que "en el hospital está Juan, hermano de Bernardo e Isabel, Isabel Pantoja y Anabel": "Hasta donde sé, Agustín Pantoja no está hoy en el hospital. Kiko tampoco".

Por su parte, Isabel Rábago ha explicado que, según sus fuentes, Kiko Rivera no habría salido de su casa y "no ha recibido ninguna información por parte de la familia del fallecimiento de su tío". Ante esto, Isa Pantoja ha recalcado que su hermano era conocedor del grave estado de salud de Bernardo. Miguel Ángel Nicolás ha agregado que a Junco le habrían dificultado estar en la habitación junto a su marido.

Isa Pantoja ha explicado: "A mí me ha pillado llegando a Madrid y no he podido ir. Cuando llegue, lógicamente, iré a apoyar a mi prima, que es con quien yo he hablado todo este tiempo y, más o menos, me ha ido contando un poco. No me ha cogido el teléfono porque imagino que estarán con trámites, pero espero llegar. Mi hermano puede llegar, podía haberse acercado ayer. Bernardo llevaba dos o tres meses ingresados, no es algo de un día para otro como lo que le pasó a él".

El matinal también ha hablado en directo con Carmen Caro, amiga de Bernardo Pantoja que ha criticado el hermetismo de la familia. La mujer se encontraba en el hospital pendiente del estado de salud de Pantoja, pero la familia no le había informado del fallecimiento. Así, Carmen se ha enterado a través de los medios de la triste noticia: "No me dejaron entrar. Ayer tampoco dejaron entrar a Junco. Ahora he subido y tampoco me han dejado entrar a darle mi último adiós".