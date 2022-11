La lista del terror: el tirador del supermercado de Virginia tenía un documento con nombres de empleados y horarios

El tirador del supermercado Walmart de Chesapeake (Virginia, Estados Unidos) tiró una 'lista de asesinatos' con los nombres de los trabajadores de la tienda, los departamentos en los que trabajaban y su turno de trabajo. Algunos de los nombres estaban rodeados a bolígrafo.

Un periodista del DailyMail encontró la lista de Andre Bing en la basura, fuera de la casa del tirador, tras los registros de la propiedad llevados a cabo por la policía. También había una captura de pantalla de las cámaras de vigilancia del supermercado que data de octubre. La imagen muestra a una persona vestida de negro entrando a Walmart poco antes de la medianoche.

Andre Bing, de 31 años, entró en un supermercado de Chesapeake el pasado martes y mató a tiros a seis personas. Cuatro personas sobrevivieron a los disparos, pero se encuentran en el hospital. El autor de la matanza también fue encontrado muerto en el interior de la tienda. La Policía fue alertada de los hechos a las 22:12 hora local (03:12 GMT del miércoles), cuando Walmart todavía se encontraba abierto.

Los nombres de la 'lista de asesinatos'

Antes de llevar a cabo la masacre, Bing tiró a la basura su lista de asesinatos y la imagen de las cámaras de seguridad. La lista recogía información de sus compañeros de trabajo: nombres, turnos, descansos, departamentos y funciones.

En la lista, se encontraba el nombre de Tyneka Johnson, de 22 años, que fue una de las seis víctimas en la masacre. Brian Pendleton, Randall Blevins, Lorenzo Gamble y Kellie Pyle -cuatro de los fallecidos- no figuran entre los nombres. El sexto, un joven de 16 años que todavía no se ha identificado, no se sabe si estaba incluido en la lista.

Cuatro personas recibieron disparos y lograron sobrevivir al ataque, aunque ahora se encuentran en el hospital. Dos de ellos, Jalon Jones y Jessica Wilczewski, formaban parte de la lista. Otra superviviente, Jessie Wilczewski, también estaba entre los nombres. Sin embargo, como ella misma contó en WAVY, el tirador tenía "problemas con ciertas personas", pero a ella le perdonó la vida diciéndole "Jessie, vete a casa".

Según los informes, encontraron una lista similar de objetivos cerca del cuerpo de Bing en la escena. El tirador escribió un manifiesto de autocompasión en el que se quejaba de cambios en su estado laboral y se quejaba de que otros empleados lo estaban acosando.