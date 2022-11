Pablo Motos se defiende de la campaña de publicidad del Ministerio de Igualdad que le califica de machista

Pablo Motos quiso comenzar la tertulia de actualidad de este jueves en El Hormiguero tratando un tema personal: "Desde este programa hemos criticado muy duramente la ley del 'Solo sí es sí' y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista", afirmó el presentador.

"Se que es casi una vulgaridad porque se lo llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio en la tele. Gastarse ese dinero de los españoles, estando el país como está es indecente", añadió.

El presentador continuó diciendo que "tiene una parte divertida", mostrando algunos de los titulares que habían salido publicados en medios de comunicación señalándole como machista.

A continuación emitió la parte del anuncio del ministerio en la que el valenciano asegura que se refieren a él donde se puede ver a un presentador de televisión que está realizando una entrevista a una chica.

El conductor del programa le pregunta a la joven si, cuando duerme, "utiliza ropa interior sexy o cómoda". Entonces se gira a cámara y afirma: "Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta". Entre risas y aplausos del público, el presentador señala: "¿Quién, yo? No, no".

Motos respondió al anuncio diciendo que "esa pregunta se la hice en el año 2016, que ya se han ido lejos, a Elsa Pataky que venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexys".

El presentador recuperó el vídeo en el que se podía ver a la actriz española siendo entrevistada por el valenciano: "Perdona, no es una pregunta íntima, es periodística: ¿Tú, cuando duermes, la ropa interior es sexy o cómoda?", le preguntó.

Pablo Motos y Elsa Pataky, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

A lo que Pataky respondió, nada incomodada por la pregunta (a diferencia del supuesto reflejado en el anuncio de Igualdad), que "una mezcla, no me voy a lo muy cómodo, porque al final acaba siendo no muy cómodo y siempre quieres que tu pareja esté un poco... en tensión".

"En él se puede ver la diferencia entre el tono baboso del de la campaña y lo que sucedió de verdad. Ni yo hago el baboso ni ella está incómoda", explicó Motos.

Pero volvieron a emitir la parte en al que la joven del anuncio dice que si hubiera sido un hombre, no le habría hecho esa pregunta: "El Ministerio de Igualdad miente, vamos a ver todas las veces que yo sí le he preguntado a hombres cosas parecidas".

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 21, 2022

Tras ver las imágenes, el conductor del programa de Antena 3 quiso saber la opinión de sus colaboradores sobre el tema: "Intenta no enfadarte. Yo soy guionista del programa y tengo que decir que el extremo cuidado que se tiene por no ofender nunca a un invitado es increíble", afirmó Juan del Val.

Nuria Roca añadió que "para hacer esta publicidad tiene que haber unos mensajes claros que se tienen que dar y a mí me escandaliza mucho que se haga este tipo de publicidad desde un Ministerio".

La experta en temas políticos, Cristina Pardo, comentó: "Lamento que la política se esté convirtiendo en una política de redes sociales, de linchamiento, de señalamiento… esa no es la política que nos merecemos".

Tamara Falcó, por su parte, salió en defensa de Motos diciendo que "me parece indignante que se gasten más de un millón de euros en esta campaña de mierda".

Para acabar con el tema, Del Val comentó que "el machismo es algo estructural y el feminismo es necesario, pero con este tipo de campañas se lo están cargando"; y Motos concluyó diciendo: "Creo que el feminismo es necesario y no es de ningún partido político, es un movimiento social".