Tu horóscopo diario: viernes 25 de noviembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 25 de noviembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy más que nunca te vas a dar cuenta de que los astros te protegen y te ayudan. Vas a tener un problema o un conflicto en tu trabajo y que será, además, por causa tuya o agravado por ti, sin embargo, una gran ayuda, o en su caso la acción del destino te sacará de esa situación o suavizará el problema de forma considerable.

Tauro

Con razón o sin ella hoy te sentirás feliz, o así será en muchos momentos. La esperanza se adueñará de tu alma y algo muy agradable va a suceder en tu vida afectiva o familiar. Pero también será un día muy bueno para desplegar una gran actividad en tu trabajo, la fortuna estará contigo y hará que fructifiquen tus esfuerzos.

Géminis

A veces un fracaso o una gran frustración puede acabar convirtiéndose en un éxito, y algo así te va a suceder a lo largo del día de hoy. Una iniciativa tuya no va a salir adelante, pero los azahares del destino le darán la vuelta a la situación y al final todo saldrá mejor incluso de como hubiera salido si tu iniciativa hubiera triunfado.

Cáncer

Un día te darás cuenta de que si Dios, o el destino, te quitan una cosa es porque no te conviene. Nada ni nadie puede entender los caminos que nos impone el destino, o sus cambios súbitos y repentinos, pero yo te aseguro que tu futuro será afortunado y feliz y todo lo que se oponga a ello, ahora o en el futuro, el destino te lo quitará.

Leo

Estás ante un día afortunado, uno de estos días en los que puedes obtener un gran éxito en tu trabajo, o recibir un inesperado reconocimiento, o brillar entre quienes te rodean como si fueras una estrella de cine. Hoy el destino te hará un gran regalo y convertirá en realidad alguno de esos grandes sueños que albergas en tu alma.

Virgo

Tu corazón es bueno y les das todo a tus seres más queridos, pero también eres muy sentido y cuando te hacen daño te duele en lo más profundo de tu alma, aunque no siempre lo expreses por fuera. Algo así vas a tener que vivir hoy, pero a veces una persona puede hacerte daño sin darse cuenta de que lo está haciendo. Piénsalo.

Libra

Te espera una mañana de muchas preocupaciones y un poquito desasosegada, tendrás que tomar decisiones muy complicadas y en las que tendrás mucho riesgo de equivocarte. Sin embargo, por fortuna todo va a ir bien y disfrutarás de una tarde mucho más relajada y feliz, y el destino te premiará con una alegría en la vida íntima.

Escorpio

Si quieres tener éxito en el trabajo y los negocios no le cuentes nada a nadie, no reveles tus planes ni a tus mejores amigos. Esa es una precaución que siempre te conviene tener en cuenta, pero en estos momentos más que nunca porque alguien está intentando conocer tus intenciones para jugarte una mala pasada. Ten cuidado.

Sagitario

Ten mucho cuidado porque otros se pueden aprovechar de los éxitos que tú consigas o recoger los frutos de todo lo que hayas sembrado. No olvides esa frase que dice que "por la caridad entra la peste", porque algo así te podría pasar a ti. Por fortuna, en estos días la suerte te favorece y pronto vas a descubrir las manzanas podridas.

Capricornio

En el mundo esotérico hay una sentencia que dice que "todo lo que has llorado algún día lo tendrás que reír". Nada sucede por nada y todo aquello por lo que te esfuerzas siempre acaba dando sus frutos, incluso aunque ya hayas perdido la esperanza. No pienses que tu dolor o tu tristeza no sirven para nada, ten confianza en el destino.

Acuario

Eres una persona íntegra y nunca harías algo sabiendo que es injusto o que se aleja de tu código moral, por muchas dádivas que te prometan, a ti nadie te compra. Precisamente hoy tendrás la posibilidad de comprobar que esto es así y te mantendrás muy firme cuando te soliciten un favor que bajo ningún concepto puedes consentir.

Piscis

El día de hoy te traerá éxitos profesionales o financieros, o de ambas cosas. Será un momento excelente para que tomes todo tipo de iniciativas en esos ámbitos, o bien para que recojas el fruto de todo lo que has luchado y trabajado a lo largo de meses o semanas. A pesar de las muchas pruebas que te pone la vida, al final tienes suerte.