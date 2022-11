El Gobierno valenciano admite que no pagará el bono térmico de 2020 a ningún solicitante

La Generalitat no pidió al Gobierno central el dinero para gestionar el bono social térmico del año 2020, que según ha denunciado el Síndic de Greuges cuenta con 161.000 potenciales beneficiarios en la Comunitat Valenciana, y "en principio" no prevé conceder las ayudas de ese ejercicio a quienes se quedaron sin recibirlas. Así lo han afirmado fuentes de Presidencia, que han añadido que el Consell sí ha pagado ya 135.000 ayudas de 2021 y acaba de recibir del Gobierno central 21,6 millones para empezar a tramitar las de este año 2022. Se trata de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética de consumidores vulnerables en aspectos como la calefacción, el agua caliente o la cocina.

La clave está en el galimatías competencial entre los distintos departamentos del Gobierno valenciano que desembocó en que en 2020, el primer año de gestión autonómica (hasta 2019 lo hizo el Ministerio de Transición Ecológica), no se tramitara y comenzaran así las reclamaciones de usuarios.

De hecho, el defensor valenciano, Ángel Luna, ha exigido a Presidencia que determine "sin dejar lugar a duda" la entidad u organismo competente para hacer frente a la gestión y abono del bono social térmico correspondiente a 2020. La resolución llega tras las "numerosas" quejas que asegura haber recibido sobre la falta de pago de esta anualidad.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat consultadas por 20minutos afirman "no tener constancia" de las ayudas de 2020 y añaden que las quejas les empezaron a llegar el último trimestre de 2021. "Nosotros empezamos a actuar cuando recibimos las quejas", sostienen. Además, confirman que el dinero para la anualidad de 2020 "no se ha pedido" y que "en principio" no se concederán las ayudas del bono social térmico de ese ejercicio.

En cambio, aseguran que se han abonado ya 135.000 bonos de la convocatoria de 2021 que gestiona el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Economía, y que las de 2022 se comenzarán a tramitar tras la recepción este miércoles de 21,6 millones procedentes del Ministerio.

En su informe, el Síndic se dirigió a varios departamentos del Consell para averiguar quién se debía encargar de gestionar este bono social. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas respondió en julio de 2021, cuando ya se debería haber abonado el de 2020, que todavía no se había designado el órgano competente y Vivienda, en un informe de noviembre de 2021, le comunicó que esta tarea correspondería a la futura Agencia Valenciana de la Energía, dependiente de Economía. Posteriormente, Economía comunicó que sería el Ivace el que asumiría la gestión del bono, aunque, según el Síndic, esta conselleria manifestó que el encargo "se circunscribe exclusivamente a la gestión y pago del bono social térmico con cargo al Presupuesto de 2021".

Así, en julio, Presidencia de la Generalitat informó al defensor valenciano que el Ivace había asumido "la gestión y pago del bono social térmico correspondiente al ejercicio 2020". Sin embargo, cuatro meses después, la Conselleria de Economía comunicó al órgano consultor que "hoy por hoy", el Ivace no había recibido "ningún mandato expreso para llevar a cabo la gestión del BST-2020, ni tampoco transferencia alguna procedente del Ministerio".

Ante la situación, el Síndic, "preocupado por la falta de gestión" de las ayudas, requirió informe de Presidencia, quien indicó que no le corresponde "adoptar o controlar las disposiciones por las que se haya podido asignar al Ivace las funciones de gestión y pago del Bono ni tiene conocimiento de cuál es el órgano competente para su tramitación y pago". Por otra parte, la Conselleria de Hacienda confirmó al defensor que los ingresos para las ayudas del bono social térmico de 2020 no se recibieron en las cuentas de la Generalitat, y por tanto, no se comunicaron a ningún departamento o conselleria.

Dado que, según otro informe de Economía, al Ivace no le consta que el Ministerio haya realizado ninguna transferencia para efectuar el pago del bono térmico 2020 en la Comunitat, el Síndic concluye que la Generalitat "no lo ha gestionado, a pesar de la existencia de subvenciones directas".

Así las cosas, como todas las administraciones públicas actúan bajo el principio de personalidad jurídica única, el Síndic se dirige a Presidencia "como cabeza de la institución" y considera que es la responsable de resolver los conflictos que han podido surgir en la gestión de las ayudas para 2020, que siguen sin recibir sus beneficiarios, entre otros motivos, "por la indefinición de las atribuciones competenciales entre las distintas consellerias".

De 80 a 406 euros en función de la renta y del clima

El bono social térmico contempla distintas cuantías en función del grado de vulnerabilidad y de la zona climática de la Comunitat Valenciana en la que resida la persona beneficiaria. Así, la población considerada "vulnerable" puede recibir de 80,41 a 254,23 euros en función de las zonas climáticas B, C, D o E. Los tramos de la "vulnerable severa" van de los 128,66 a los 406,77 euros.