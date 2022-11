Colau se indigna ante la pregunta de una estudiante sobre su forma de vestir y la deja llorando: "Me visto como me da la gana"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha regañado este jueves a una estudiante de Periodismo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) después de que ésta le preguntara sobre la evolución de su vestimenta en su carrera política, lo que ha ocasionado que la alumna acabara llorando por la respuesta que le ha dado.

El encuentro ha tenido lugar durante la participación de la alcaldesa en el 'Vermut del Diari de Barcelona', celebrado en la mañana de este jueves en el campus de la UPF. Después de un momento de tensión tras responder de forma tajante a una de las estudiantes, Colau se ha acercado a la joven para pedirle disculpas.

"Las primeras imágenes de Ada en el recorrido político eran sobre todo con camisetas más reivindicativas, cosas que daban más las ideas que tenía. Ahora, ¿la ropa más formal refleja una maduración de ideas o una moderación política?", había preguntado la estudiante.

Colau ha mostrado su desaprobación y su incomodidad ante la cuestión y ha lamentado que la joven cuestionara su vestimenta: "Me sabe mal, entiendo la intención de la pregunta, pero me sabe mal que una mujer me pregunte sobre mi manera de vestir y no lo responderé. Preguntar sobre cómo me visto y categorizar cómo me visto está fuera de sitio, me visto como me da la gana".

Esta inesperada reacción de la alcaldesa ha provocado que la futura periodista quedara afectada hasta el punto de provocarle un llanto, ante lo que recibió el apoyo de algunos de sus compañeros. Más tarde, otra alumna matizó la pregunta e incidió en que el objetivo no se trataba de destacar la ropa, sino utilizar 'la forma de vestir' como una expresión política. "No visten igual a Pablo Casado que Pablo Iglesias", ha recalcado.

Al finalizar el acto, Colau se ha acercado a la joven que le había hecho la pregunta inicial para mantener una conversación con ella, ya que la afectación era visible. "Me sabe mal haberte contestado tan impulsivamente", se ha disculpado la regidora barcelonesa.