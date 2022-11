El intermedio brindó este miércoles un espacio de reflexión a la periodista Sandra Sabatés, presentadora del programa televisivo, para denunciar las descalificaciones que Irene Montero recibe por parte de la clase política desde que aceptara su cargo como ministra de Igualdad. Especialmente, a partir de la polémica que arrastra la ley del solo sí es sí.

Sabatés definió como "una obviedad" que "los insultos no son críticas políticas" y que, pese a que la nueva ley impulsada por Igualdad "no sea perfecta" y que Montero no haya optado por "la mejor estrategia para defenderse", no es permisible "el nivel de descalificaciones personales" que la política de Unidas Podemos está recibiendo.

La comunicadora ha rechazado los insultos de la concejala de Ciudadanos en Zaragoza, Carmen Herrarte, y de la diputada de Vox en el Congreso Carla Toscano, asegurando que "son la gota que colma el vaso" y que han pasado "cualquier línea roja". Sin embargo, sus descalificaciones no han sido las únicas que Montero ha recibido desde la oposición.

Esto de @sandrasabates11 sobre los continuos ataques machistas a Irene Montero #elintermedio pic.twitter.com/xkdyVlKl9d — El Intermedio (@El_Intermedio) November 24, 2022

"Débil", "víctima", "inútil", "humillada", "inferior" o "acomplejada" son algunos de los ataques que la ministra ha recibido en el entorno de la política, ninguno de ellos dedicado a "su gestión". "Son insultos claramente referidos a su posición de mujer joven que ha tocado poder", sostuvo Sabatés, que decidió "tirar de hemeroteca" para demostrar que la situación que vive Montero no se trata de "un caso aislado".

"Estos insultos fueron dedicados en su día a la ministra de Igualdad Bibiana Aído o a la de Sanidad Leire Pajín", de quien, en 2010, el entonces alcalde popular de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, opinó que repartía "condones en público" y que cada vez que le veía "la cara y esos morritos" pensaba en algo que no era correcto contar en público.

Tras reproducir sus palabras, Sabatés lanzó una conclusión en el programa de La Sexta: "A estas alturas, nos preguntamos si no es momento de acabar de una vez por todas con los insultos personales y machistas como práctica política. ¿No deberían ser reprobados los representantes públicos que llenan la política de fango con estos insultos intolerables? Lo único que demuestra este episodio es que, independientemente de quién esté al frente, es más necesario que nunca el Ministerio de Igualdad".