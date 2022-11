El Parlament reprueba a Elena tras la polémica con la cúpula de los Mossos y el conseller culpa a las "cuatro derechas españolas"

El pleno del Parlament ha reprobado este jueves la "actuación" del conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, al frente de la Conselleria, tras las polémicas por los cambios en la cúpula de los Mossos d'Esquadra y el cese del comisario jefe de la policía catalana, Josep Maria Estela.

La cámara catalana ha reprobado su forma de actuar por su "inestable" gestión al frente de la policía catalana, en una moción promovida por los socialistas y que solo ha sido rechazada por ERC y la CUP.

El conseller, que ha estado presente en el hemiciclo durante el debate pero no así en la votación final, se ha convertido en el primer miembro del Govern de ERC reprobado en esta legislatura, en la que el ejecutivo autonómico solo cuenta con 33 de los 135 diputados del Parlament.

No obstante, el conseller sí ha reaccionado a través de Twitter: "Las cuatro derechas españolas del Parlament, lideradas por el PSC, unidas en defensa de su modelo policial caduco. Seguiremos trabajando para garantizar la seguridad, los derechos y las libertades de toda la ciudadanía y, particularmente, de la más vulnerable".

Les quatre dretes espanyoles del Parlament, liderades pel PSC, unides en defensa del seu model policial caduc.



Seguirem treballant per garantir la seguretat, els drets i les llibertats de tota la ciutadania i, particularment, de la més vulnerable. — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) November 24, 2022

Entre los puntos que han prosperado de la moción apoyada por PSC, PP, Vox y Cs -JxCat y comunes se han abstenido- se reprocha la "inestabilidad" en la dirección de los Mossos d'Esquadra generada por los cambios promovidos por Elena, y se le insta a "abstenerse de hacer más intromisiones" en el organigrama de Mossos para evitar alargar la "incertidumbre generada".

También se afea que no se haya elaborado todavía el Plan General de Seguridad de Cataluña; que no se haya arbitrado ningún mecanismo para cobrar las multas de tráfico impuestas a ciudadanos europeos en carreteras catalanas; o que no se haya desplegado la Dirección General de Coordinación de Policías Locales, a la que se debe dotar de presupuesto y recursos humanos.

Y se emplaza a agilizar los trámites para que la Guardia Urbana de Barcelona pueda acceder a la base de datos del Sistema Automático de Identificación Dactilar.

En el debate de la moción, Ramon Espadaler (PSC-Units) ha argumentado que la propuesta era una "ejercicio de responsabilidad" y ha acusado a Elena de haber "sobresalido" en su mala gestión, como en su "intromisión" en la cúpula policial o haber "violentado muchas cosas" con su "voluntad de feminización del cuerpo".

Pero la clave para que la reprobación haya prosperado ha sido la abstención de JxCat, cuya diputada Jeannine Abella ha posicionado a su partido como "el carril central" entre "el extremismo de que todo es un desastre y un Govern en minoría que no consensúa".

También los comunes, en un discurso crítico de Marc Parés, han asegurado que comparten la mayoría de puntos de la moción, pero se han negado a reprobar a Elena y han defendido que la ideología debe definir el modelo de seguridad y el funcionamiento de los Mossos.