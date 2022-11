Una de las rebajas más esperadas del año llega a la capital, el Black Friday. Las tiendas cuelgan en sus escaparates y expositores grandes carteles que anuncian los descuentos que ofrecerán durante la jornada del viernes 25 de noviembre, aunque muchos negocios han adelantado los descuentos en sus páginas web. Turistas y madrileños que pasean por las calles más céntricas paran frente a los escaparates de los negocios para ver si algo llama su atención y deciden lanzarse a comprarlo aprovechando los descuentos.

Ana María y su hija Candela han decido pasear por la calle Fuencarral en la víspera del Black Friday en busca de los mejores descuentos para adelantar las compras de los regalos de Navidad. "Tenemos claro lo que queremos comprar: un abrigo para mi padre, unos tacones y maquillaje para mi hermana y algunos pijamas para mis primos", comenta Candela. A su lado, su madre está preparada para dar comienzo a las compras, "estas rebajas son una buena oportunidad para ahorrar en regalos navideños, solemos esperar a que lleguen porque puedes comprar más con el mismo presupuesto e incluso ahorrando", explica.

Muchos compradores esperan a las rebajas para conseguir los mejores precios en artículos de alta gama que de normal no entraría en su presupuesto, este es el caso de Paola que ha esperado al Black Friday para comprar su colonia favorita y la de su pareja. "A mi chico le encanta un perfume, de normal el tamaño de 50ml ya te cuesta en torno a los 62 euros, pero esperando a la rebaja puedes conseguirla por 46 en algunas tiendas. Un 25% parece que no, pero marca la diferencia", comenta Paola.

Helena viven en Madrid y no tenía pensado consumir, pero al encontrarse con los descuentos se ha replanteado si puede adelantar algún regalo. "No lo tenía pensado, pero como me lo he encontrado consumiré dependiendo de lo que vea. Adelantaré algún regalo de Navidad sin ninguna duda", relata. Mucha gente opta por comprar online para evitar aglomeraciones como Laura y Laura dos amigas de la sierra de Madrid que tienen claro que comprarán todo online, "compraremos todo online porque se llena de gente las tiendas y agobia mucho. Es imposible comprar, pero intentaremos comprar ropa rebajada online".

Los turistas que pasan por la capital en estas fechas también aprovechan los descuentos para hacer comprar y llevarse algún recuerdo de Madrid. Woif es de Islandia y ha venido de vacaciones a Madrid unas semanas, "hemos venido a hacer unas compras, sobre todo comprar ropa y zapatos. Quiero mirar bien los descuentos para así comprar más cantidad de ropa", explica.

Bajando la calle Gran vía se encuentra Ricardo de Gran Canaria esperando con varias bolsas fuera de una conocida tienda de ropa a que su esposa termine de hacer algunas compras. "Estoy esperando a mi mujer. Hemos comprado ropa de niño para los nietos y seguro que mi mujer quiere comprarse algo también, aunque ya se ha comprado unos jerséis. No somos muy consumistas, en estos días parecen que suben los precios para luego bajarlos", comenta.

La inflación también ha influido negativamente a estas rebajas y no se presentan descuentos extremos como otros años, aun así los consumidores no prevén gastar menos que otros años. "Puede que vaya a consumir un poquito menos que el año pasado pero si uno no se da sus gustos ahora... ¿Para qué trabaja?", comenta Dulce Salazar entre risas mientras realiza sus compras. Mientras tanto las calles y tiendas céntricas de la capital se preparan para recibir a miles de consumidores que realizarán sus compras bajo las luces navideñas.