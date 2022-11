Con motivo de la publicación de su nuevo álbum, La vida en canciones, este jueves Susanna Griso ha charlado en directo con Víctor Manuel. En este proyecto, el cantante aúna en tres discos los temas más significativos de su carrera musical.

Se trata de un proyecto para el que ha contado con la colaboración de artistas como Rozalén, de quien ha señalado que "todo lo que toca lo convierte en oro y, además, es un tesoro de persona". Asimismo, Víctor Manuel ha comentado que también ha colaborado con otros artistas como Joan Manuel Serrat, Dani Martín, Amaral, Jorge Drexler o Iván Ferreiro.

Susanna Griso, desde el plató de Espejo Público, ha destacado la nueva tendencia de unir las voces de los cantantes más experimentados con los nuevos talentos. "Son jóvenes que colaboran con mayores. Yo lo agradezco muchísimo", ha señalado Víctor Manuel.

La presentadora ha apuntado que Víctor Manuel es uno de los cantantes que más han plasmado las protestas sociales de nuestro país. "Es difícil meter en una canción el griterío del Parlamento. Me gustar poder meter el gamberrismo parlamentario", ha recalcado el artista.

De esta manera, Griso ha aprovechado para recordar las palabras de Joaquín Sabina: "Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos".

La periodista se ha dirigido a su entrevistado y ha extrapolado estas declaraciones a él: "Tú a mí me dices ahora que te has hecho de derechas y a mí se me cae un mito". Ante esto, Víctor Manuel no ha podido evitar reírse y ha sentenciado: "No, no. A mí esas cosas no me pasan".