Lucía Bellido responde a las acusaciones de acoso de Inés Chumillas y reconoce "haber cometido un error"

Capítulo final de drama entre tiktokers españoles que lleva entreteniendo a cientos de usuarios desde el pasado lunes cuando Ines Chumillas quiso destapar a varios "influencers body positive" de hipócritas.

Según la creadora de contenido de maquillaje, algunos de los más famosos por hacer contenido sobre la salud mental y la importancia de las palabras, habían sido precisamente los culpables de su depresión mientras vivía en Madrid.

Finalmente, Chumillas ha vuelto a su casa en Albacete y, desde ahí, mejorada, ha querido señalar a los conocidos tiktokers Lucía Bellido y Jorge Cyrus por criticarla por su físico, a pesar de que ellos siempre se muestran en contra de esa actitud por redes.

Han tardado dos días en responder, pero finalmente ambos han dado la cara y han suscrito hecho por hecho todo lo que Inés había relatado. La maquilladora no ha mentido, pero ambos han querido escudarse en sus problemas mentales del momento para justificar sus acciones.

"No pretendo ser ejemplo de nadie", ha señalado lo primero. "No me arrepiento de haberle contado que cuando ella no estaba la gente hablaba mal de su físico a sus espaldas", ha asegurado, pero reconoce que después "se acobardó" y "fue un error".

"He sufrido una depresión y es algo que hace desaparecer cualquier responsabilidad afectiva que tengas hacia los demás. No es una excusa, es una realidad", ha explicado, reconociendo que hay muchos errores de esa época que aún la siguen.

"Es algo que yo pensaba que estaba más que zanjado y hemo seguido hablando desde entonces. Teníamos una buena relación, aunque no seamos amigas", ha añadido también, respetando la manera en la que Inés está curando las heridas ahora.

@jorgecyrus Explicaciones ❤️ el problema es de Inés, Lucía y yo. Los tres lo solucionamos hace meses. Dejad el acoso ya, por el bien de todos ♬ sonido original - Jorge Cyrus

Un mensaje parecido ha publicado Jorge Cyrus, que también ha reconocido que critico su físico durante los meses en los que estuvo enfadada con ella. "Todo el mundo ha dicho burradas cuando has estado enfadada con alguien", ha declarado.

"No me gusta que esto se haga público porque afecta a gente de mi entorno", se ha quejado, pero puede entender que "me guarde rencor" a pesar de que solucionaron hace meses el problema y ahora "somos colegas".

Al menos, me quedo con que han dado la cara, y han reconocido que todo lo que he dicho es verdad, aunque hayan querido quitarle hierro al asunto. Pero han tenido el valor que otras personas no, quiero agradecer el apoyo y recordaros el daño que podéis hacer con comentarios así. — mamarracha (@ineschumillas) November 24, 2022

Inés ha reaccionado rápidamente a ambos vídeos, pero no se ha mostrado contenta. Sin embargo, siguiendo la petición tanto de Lucía como de Jorge de que se zanje el tema para que parte el hate ha eliminado la respuesta después. "No quiero que se siga linchando a la gente, aunque me dé rabia que sigan excusándose en vez de pedir perdón de forma honesta", ha escrito en Twitter.