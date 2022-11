Rocío Carrasco se sincera sobre el motivo de su docuserie: "No lo hice por las mujeres, fue meramente egoísta"

Ahora que las docuseries Rocío, contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco ha querido cerrar esta etapa haciendo una valoración personal sobre las grabaciones y el impacto que han tenido en la televisión y la sociedad.

La hija de Rocío Jurado se sinceró en el espacio radiofónico Carne cruda y ha confesado que nunca fue "consciente de que iba a producir todo lo que produjo". Y no solo eso. También ha afirmado que su objetivo no era social.

"Quedaría muy bien decir: 'yo lo hice por las mujeres', pero eso no es verdad. Lo hice desde un punto de vista meramente egoísta porque lo necesitaba", ha asegurado la expareja de Antonio David Flores.

Ella cree que esta experiencia le ha servido para ver que su situación "no es tan diferente a la de muchísimas mujeres". Además, afirma: "Sería mentira si no dijera que me ha aportado satisfacción por lo que haya podido aportar a la sociedad".

"Una de las partes que necesitan las víctimas es que se sepa la verdad, que se les vea y se les escuche", afirma que le dijeron para contar su historia, lo que también le ha servido como terapia y ayuda para su salud mental.

Sobre haber lanzado estas docuseries con Telecinco, asegura que fue "porque era el único sitio en el que lo podía hacer" ya que "era la cadena principal que contribuyó a que eso sucediera".